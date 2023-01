Goiás x Vila Nova: destaques vão disputar o 1º clássico

Goiás e Vila Nova voltam a disputar o tradicional clássico entre eles no Goianão após quase dois anos desde o último encontro entre os rivais na competição estadual. Será um duelo de estreias entre jogadores das equipes no confronto entre esmeraldinos e colorados, já que os clubes passaram por reformulações.

Alguns personagens de destaques das duas equipes neste início de Goianão são exemplos de atletas que vão colocar o confronto Goiás x Vila Nova na lista de clássicos disputados na carreira: Nicolas, artilheiro do time esmeraldino e do Goianão, e Marlone, meia do Tigre que vive boa fase e tem se destacado com a camisa colorada.

Dos jogadores que estão disponíveis para o clássico de domingo (29), apenas Tadeu, Hugo, Heron, Philippe Costa e Nathan Melo, todos do Goiás, já jogaram o clássico. Ainda pelo esmeraldino, Dieguinho, Apodi e Felipe Bastos já atuaram no confronto, mas se recuperam de lesões e não têm presenças confirmadas. Pelo Tigre, apenas o zagueiro e capitão Rafael Donato já jogou o confronto, mas o defensor é desfalque por lesão.

O atacante Alesson, que pertence ao Vila Nova e está emprestado ao Goiás. Não deve jogar o clássico, que conhece por ter já ter atuado pelo Tigre. Por causa de cláusula contratual, ele só pode jogar o duelo se o time esmeraldino pagar multa de R$ 1 milhão ao rival, o que não deve ocorrer.

Em um cenário em que os personagens principais são estreantes no confronto, Goiás e Vila Nova lutam pela vitória para seguir na faixa de classificação. O time colorado é o único que segue invicto na competição estadual e tem o planejamento de se manter sem derrotas no Goianão. O Tigre chega para o clássico embalado após golear o Iporá na rodada passada e ampliar a sequência invicta para cinco partidas - desde 2018, a equipe vilanovense não ficava invicta nas cinco primeiras rodadas do Estadual.

O Goiás, por sua vez, vem de resultado amargo na rodada passada. Fora de casa, empatou com o Crac por 3 a 3, após abrir vantagem de dois gols (3 a 1) contra o Leão do Sul. O objetivo do clube alviverde é vencer, fazer valer o mando de campo e ultrapassar o rival na tabela do Goianão.

Goiás e Vila Nova estão separados por um ponto na classificação e fazem clássico direto por melhor colocação na tabela.

No próximo domingo (29), os rivais vão disputar o sétimo clássico entre eles na Serrinha. No retrospecto na casa alviverde, o Goiás venceu em três ocasiões, o Vila Nova derrotou o rival em dois jogos e um clássico terminou empatado.

Última vez

A última vez que se enfrentaram na Serrinha foi em 2021, no dia 24 de setembro, pela 26ª rodada da Série B. Esse foi o último clássico entre os rivais, que não se enfrentaram em 2022.

Na ocasião, o Tigre levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de Pedro Júnior e Alesson, que hoje atua pela equipe esmeraldina - Welliton descontou para os donos da casa.

As três vitórias do Goiás contra o rival na Serrinha foram em 2010, 2019 e 2021. Todos clássicos válidos por edições do Campeonato Goiano.

Com torcida única, do time esmeraldino, Goiás e Vila Nova se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Goiano neste domingo (29), na Serrinha, a partir das 10h30.