Goiás x Vila Nova: horário, onde assistir e escalações

A temporada de 2024 pode esquentar a rivalidade entre Goiás e Vila Nova. Os rivais jogam neste domingo (4) o primeiro de no mínimo três clássicos que vão disputar no ano. O duelo será disputado na Serrinha, com torcida única, a partir das 16 horas, pela 6ª rodada do Goianão. Quem vencer termina a jornada na liderança da competição estadual.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço do ingresso e escalações)

Ao longo da história, os rivais se enfrentaram em 322 ocasiões, mas a atual década tem sido a que registrou menos encontros entre os times que construíram a rivalidade. Desde 2020, só ocorreram sete clássicos entre Goiás e Vila Nova.

Para comparação, no recorde de quatro anos no começo da década anterior (2010 a 2019), o clássico entre Goiás e Vila Nova foi disputado em 15 ocasiões.

O baixo número de clássicos entre as equipes ocorre por eles não terem se enfrentado no ano de 2022, o que não ocorria desde 2015 e só voltou a ocorrer por causa do regulamento do Campeonato Goiano e porque os times estavam em diferentes divisões no Campeonato Brasileiro. A temporada de 2024, porém, pode esquentar mais a rivalidade.

No Goianão, os rivais se enfrentam neste domingo pela 6ª rodada. Será o duelo do líder Vila Nova contra o vice-líder Goiás. Os times estão separados por um ponto - o Tigre tem 12 e o esmeraldino aparece com 11. Mas os dois vivem momentos distintos de evolução.

O Goiás ainda tenta vencer e convencer, enquanto passa por uma reformulação administrariva e em seu elenco. O Vila Nova já mostrou que brigará para ir longe no Goianão e tenta manter o embalo contra o rival que busca crescer.

No Estadual, Goiás e Vila Nova podem voltar a se encontrar na fase eliminatória, se ambos avançarem na competição estadual.

Neste ano, os rivais voltam a jogar a mesma divisão no Campeonato Brasileiro: a Série B. A tabela ainda será divulgada, mas dois confrontos já estão garantidos para a sequência da temporada.

O número de clássicos entre Goiás e Vila Nova pode chegar a seis neste ano por causa da Copa Verde, competição em que a equipe esmeraldina defende o título em 2024. Os rivais iniciam a disputa do torneio regional na 2ª fase, ainda neste mês (a data ainda será confirmada pela CBF). Se avançarem, vão se enfrentar nas quartas de final, que está prevista para ser disputada em março.

Goiás x Vila Nova é considerado por muitos o principal clássico do futebol goiano. Nos últimos anos, a rivalidade da dupla com o Atlético-GO voltou a crescer.

O encontro deste domingo deve registrar o recorde de público do Goianão 2024. O recorde pertence ao clássico entre Atlético-GO e Goiás, na 2ª rodada, que terminou em 0 a 0 e teve a presença de 10.408 pagantes e 11.213 de público total.

Até o fechamento desta edição, apenas bilhetes para o setor “03” estavam disponíveis e a Serrinha estará lotada para o primeiro Goiás x Vila Nova do ano.