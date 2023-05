Goiânia é sede de etapa internacional de tiro ao prato

Após três dias de provas, a Etapa Regional Internacional Centro-Oeste de tiro ao prato conhece seus campeões neste sábado (27). A cerimônia de premiação vai ocorrer no Country Clube, a partir das 15 horas. Antes, entre 8h e 14h, serão disputadas as provas finais nos duelos simples.

A competição teve 537 inscrições, que foram distribuídas em cinco categorias: Trap 100 (que foi a que mais teve inscritos, 266 atletas), Trap 200, Trap Double, Trap Misto e Trap Família. Ao todo, foram mais de 50 classes, incluindo: júnior, master, veteranos, para-atletas, masculino, feminino entre outras.

A programação da etapa começou na quarta-feira (24) com treinos liberados para todos os atletas. A partir de quinta (25) as primeiras disputas começaram e as competições também foram realizadas na sexta-feira (26), com conclusão do evento neste sábado com as decisões no simples.

Neste sábado serão entregues os troféus dos campeões das modalidades Trap 100, Trap 200, Trap Double e Equipes, do 1º ao 3º lugar.

Medalhas também vão ser distribuídas para os três primeiros colocados em cada categoria, modalidade e classe. Além disso, as três melhores equipes no Entrevero Noturno vão ser premiadas com troféus.