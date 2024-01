Goiânia contrata Luan, 'menino maluquinho', ex-Goiás e Atlético-MG

O Goiânia anunciou a contratação do meia-atacante Luan, ex-Goiás e com longa passagem pelo Atlético-MG. Ele já treina com o elenco do Galo na preparação para o Goianão de 2024.

Apelidado como “menino maluquinho”, o jogador de 33 anos estava livre no mercado após ter sido dispensado pelo Mirassol, seu último clube, em abril do ano passado. Na equipe do interior paulista, ele jogou por oito minutos no duelo diante da Ferroviária, pelo Paulistão de 2023.

Essa será a segunda passagem de Luan pelo futebol goiano. O jogador defendeu o Goiás em 2022. Ele chegou ao clube esmeraldino badalado, mas não conseguiu ter bom desempenho e atuou por apenas 12 partidas. O atleta alegou problemas familiares e pediu o desligamento em maio de 2022.

O meia-atacante foi ídolo do Atlético-MG, onde fez parte do elenco de 2013, campeão da Libertadores. Revelado pelo Atlético Sorocaba, Luan também defendeu a Ponte Preta, Comercial-SP, Basel (Suíça) e V-Varen Nagasaki (Japão).