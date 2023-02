Goiânia deseja mandar clássico contra o Goiás no Serra Dourada e faz enquete

O Goiânia deseja mandar o jogo de ida das quartas de final contra o Goiás no Serra Dourada. A partida ainda está com local indefinido, mas a diretoria alvinegra trabalha para que o maior estádio do futebol goiano seja o palco do jogo marcado para o dia 25 de fevereiro, às 16 horas.

O presidente Alexandre Godoi trabalha com duas possibilidades, que são o Estádio Olímpico e o Estádio Serra Dourada. Mas o desejo mesmo é pela segunda opção até pela possibilidade de faturamento maior com a renda. "É um estádio com maior capacidade e a torcida do Goiás está com saudade do Serra Dourada também. Além disso, tem um campo bom assim como o do Olímpico e vejo que nesse ponto não vai ter muita diferença", explicou o dirigente, que sonha com a classificação para a semifinal.

No entanto, o Goiânia ainda aguarda laudos para liberação do Serra Dourada. O Galo acredita que até no fim desta sexta-feira (17) vai obter resposta junto à administração do estádio.

Nas redes sociais, o Goiânia lançou uma enquete perguntando qual era a preferência para o local do jogo entre Olímpico e Serra Dourada. Até a publicação desta nota, mais de 800 comentários tinham sido registrados na enquete. Em votação aberta, mais de 80% dos participantes apontaram o Serra Dourada como local ideal para o clássico Go-Go. Entre os comentários, muitos torcedores do Goiás participaram pedindo o jogo no Serra Dourada, enquanto torcedores do Galo estavam divididos.

Caso seja confirmado para o Serra Dourada, o Goiás voltará a disputar uma partida no estádio após mais de três anos. O última aparição no estádio foi pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, no dia 8 de dezembro e com vitória sobre o Grêmio por 3 a 2.