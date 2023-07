Goiânia recebe 6ª edição do torneio internacional MT-400 de tênis

Desde segunda-feira (24), mais de 300 tenistas competem em Goiânia na 6ª edição do torneio internacional MT-400 de tênis. A competição está na reta final em algumas categorias e terá campeões definidos até sábado (29).

O MT-400 de tênis conta com a presença de mais de 300 atletas do Brasil, Itália, Uruguai, Portugal, Argentina, Chile e Estados Unidos. As partidas de simples e duplas estão sendo disputadas no Country Clube de Goiânia.

A competição tem mais de 25 categorias, que são divididas por faixas etárias: 30+ até 90+. Nesta quinta-feira (27), por exemplo, Hayrton Ferreira foi campeão na categoria 80+ masculina ao superar José Carlos Silvestre por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3.

Na dupla masculina 55+, Alexandre Lobo e Wagner Pires avançaram à decisão e vão enfrentar Márcio Queiroz de Paula e o italiano Emilio Rizzi.

Os jogos estão sendo disputados pela manhã e tarde em 15 quadras no Country Clube. Até sábado (29), todas as categorias terão campeões definidos.