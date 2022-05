Goiânia sedia finais do Brasileiro Universitário de eSports

Goiânia será sede das finais do Campeonato Brasileiro Universitário de eSports a partir desta quinta-feira (19). O evento terá a definição de campeões em seis modalidades eletrônicas: League of Legends, FIFA21 (masculino e feminino) Clash Royale (masculino e feminino), Free Fire, Poker e CS Go.

O vencedor, em cada modalidade, recebe medalha como premiação pela conquista do título.

As finais do torneio serão disputadas na praça de alimentação do Passeio das Águas Shopping, com entrada gratuita para o público. O evento também terá transmissão pela conta oficial da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), que organiza a competição, na Twitch.

Os jogos decisivos serão presenciais, mas a competição teve fase eliminatória disputada no modo online. Participam do Brasileiro de eSports apenas estudantes universitários de todo o Brasil, desde que matriculados em uma Instituição de Ensino Superior filiada a uma Federação Universitária Estadual.

Confira a programação do evento:

Dia 1 (quinta-feira, 19/05), e dia 2 (sexta-feira, 20/05):

10:00 às 15:00 – Futebol Eletrônico

15:00 às 17:00 – Clash Royale

17:00 às 20:00 – Free Fire

20:00 às 22:00 – Poker

Dia 3 (sábado, 21/05):

10:00 às 13:00 - Counter Strike (semifinal 1)

13:00 às 16:00 – League of Legends (semifinal 1)

16:00 às 19:00 - Counter Strike (semifinal 2)

19:00 às 22:00 - League of Legends (semifinal 2)

Dia 4 (sábado, 22/05):

10:00 às 13:00 - Counter Strike (disputa de 3º lugar)

13:00 às 16:00 – League of Legends (disputa de 3º lugar)

16:00 às 19:00 - Counter Strike (final)

19:00 às 22:00 - League of Legends (final)

Veja todos os classificados para as finais:

League of Legends: UFRN Carcarás/RN, Space Guardians/SC, UFSC Titans/SC e UFRPE Blackbulls/PE.



Free Fire: USJT Polaris/SP, UFS Warriowls/SE, Uniceuma/MA e UFCG eSports/AC.



CS:GO: Epidemia UEM/PR, UnB Green Owls/DF, UFSC Titans/SC e UFMG Red Fenix eSports/MG



FIFA feminino: Karina Lucena Brito – UEPB/PB, Alexssandra Pereira - Uniateneu/CE, Elizabeth Neves – UFSM/RS e Ana Keyla Pereira –Icesp/DF

FIFA masculino: Gustavo Souza – UNIT/SE, Vinícius Pires – UFJF/MG, Thiago Serejo – UPE/PE e Ulisses Selles – UAM/SP

Clash Royale feminino: Stella Trajano – UFPE/PE, Jéssica Menezes – UFRJ/RJ, Lorena Leones – UEA/AM e Eduarda Bassani - UTFPR-MD/PR

Clash Royale masculino: Bernardo Araújo – UFRJ/RJ, Luís Gustavo Queiroz – UENP/PR, Wallace Araujo – Uninassau/PE e Michael Simas – FESJF/MG

Poker: Luís Henrique Santos – UFSM/RS, Antônio Barbosa – UFAC/AC, João Gabriel Trovão – UFMA/MA e Thomas Konig – PUC/PR