Goiânia sedia final do Brasileiro de Motovelocidade

O Moto1000GP, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, volta ao autódromo de Goiânia neste fim de semana para a final do campeonato. A pista que sediou a abertura da temporada, em abril, terá agora a definição dos sete títulos brasileiros das categorias GP1000, GP600, GP300, Dezeró Racing, Yamalube R3 Talent, Yamalube R3 Cup e Endurance.

Os treinos livres começam nesta sexta-feira (10). No sábado (11), serão realizados as sessões classificatórias e as primeiras corridas do fim de semana. No domingo (12), os pilotos disputam as corridas que finalizam a rodada dupla do GP Pirelli.



Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 10 (meia-entrada para arquibancada). Crianças de até 9 anos têm entrada grátis. Além do site m1gp.com.br, os bilhetes estão sendo comercializados nas seguintes revendas: Belcar Motos (setores Aeroporto, Cidade Jardim e Nova Esperança), MR Motos (Setor Aeroporto), Royal Enfield (Avenida Mutirão) e Avant Motos (Avenida 85).

Além de arquibancada, há outros ingressos à disposição. Ao comprar antecipadamente a credencial Club GP Paddock (inteira no valor de R$ 60) e a credencial Club GP VIP (inteira no valor de R$ 230), o torcedor ganha um boné oficial do Moto1000GP.

A credencial Club GP VIP dá direito a circulação e permanência no camarote, pit lane e visitação de boxes. No domingo, estarão disponíveis no camarote água, refrigerante, suco, chope ou cerveja, salgados finos, sanduíches e outros snacks.