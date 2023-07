Goiânia terá ponto facultativo em jogos da seleção na Copa do Mundo Feminina

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assinou decreto que torna ponto facultativo parte do expediente em órgãos e entidades da administração municipal em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina, que começa nesta quinta-feira (20), na Austrália e na Nova Zelândia.

O expediente será das 12 horas às 18 horas em dias úteis com jogo que se inicia até 8 horas e das 11 horas às 18 horas em dias em que os jogos começam até 7h30.

Na 1ª fase, o Brasil faz dois jogos às 7 horas, mas um deles é num sábado, e um jogo às 8 horas, horário de Brasília.

Brasil x Panamá

Quando: 24/julho (segunda), às 8h

Onde: Hindmarsh Stadium, na Austrália

Brasil x França

Quando: 29/julho (sábado), às 7h

Onde: Brisbane Stadium, na Austrália

Brasil x Jamaica

Quando: 2/agosto (quarta), às 7h

Onde: Melbourne Rectangular, na Austrália

Onde assistir: Rede Globo, Sportv, Fifa +, CazéTV, ge.globo, Globoplay

Em Aparecida de Goiânia, já havia sido decretado o ponto facultativo no período do dia com jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina.