Goianão: árbitro Fifa de São Paulo apita volta da final

A Federação Goiana de Futebol (FGF) anunciou que o jogo da volta da final do Goianão 2022 terá arbitragem Fifa, mas sem um profissional do quadro de arbitragem do futebol goiano. Luiz Flávio de Oliveira (FIFA/SP) comandará a partida da volta entre Goiás e Atlético-GO, no sábado (2 de abril), a partir das 16h30, na Serrinha. Marcelo Van Gasse (FIFA/SP) e Anderson Coelho/SP serão seus assistentes.

Assim como ocorreu no primeiro jogo da final, marcado por polêmicas de arbitragem, o VAR será feito a partir de uma central no Rio de Janeiro. Márcio Henrique de Gois/SP comanda o uso da tecnologia. Ele terá Silbert Sisquim/RJ como AVAR e Giulliano Bozzano como observador.

Na ida, o Dragão venceu por 1 a 0 e joga pelo empate. O time esmeraldino terá de vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou por dois ou mais de vantagem para ser campeão no tempo regulamentar.

O primeiro jogo da decisão ficou marcado por críticas dos dois clubes em relação às decisões do árbitro Eduardo Tomaz e do uso do VAR na partida, que segundo esmeraldino não funcionou durante toda a partida. A FGF informou que está sob posse do vídeo e áudio da cabine do VAR, caso alguma das equipes queira consultar o material. A federação também disse, em nota, que a tecnologia não apresentou falha no clássico.

Em nota, a FGF afirmou que tentou designer arbitragem Fifa para o primeiro jogo, mas não obteve sucesso por causa da escala das rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Confira a nota completa:

A Federação Goiana de Futebol (FGF) vem a público informar que, durante a última semana, houve a tentativa por parte da entidade em contar com a participação de árbitros FIFA na realização do primeiro jogo da final do Goianão 1xbet 2022, que aconteceu no último sábado (26). Porém, devido as escalas dos demais estaduais, bem como a participação de vários árbitros FIFA brasileiros na rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, não foi possível realizar este nosso intuito.

Sendo assim, a FGF solicitou novamente à CBF, via ofício encaminhado neste último domingo (26), a designação de uma arbitragem FIFA para comandar o jogo da volta da final do Campeonato Goiano, a ser realizado no próximo sábado (02). A FGF entende que esta decisão, que já havia sido tomada anteriormente, vai ao encontro das manifestações dos dirigentes das equipes envolvidas na final.

Nesta segunda-feira (28), a CBF confirmou a nossa solicitação e comunicou oficialmente a escala de arbitragem para o jogo Goiás x Atlético, pela volta da final do Campeonato Goiano, no sábado (02), às 16h30, no Estádio Hailé Pinheiro. A equipe foi designada conforme documento anexado à esta nota. A FGF reforça o seu papel como organizadora do Campeonato Goiano e como mediadora dos interesses dos clubes de futebol do nosso estado.

ESCLARECIMENTO

Através desta nota esclarecemos ainda que o árbitro de vídeo (VAR) utilizado no jogo de ida da final, que aconteceu no último sábado (26), esteve operante durante toda a partida e não apresentou falha em momento algum. A Federação Goiana informa que está sob posse do vídeo e áudio da cabine de VAR e que, caso os clubes tenham interesse em consultar o material, a FGF está à disposição.