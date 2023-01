Goianão 2023 tem alterações em datas e horários de jogos; veja tabela completa

A Federação Goiana de Futebol (FGF) atualizou a tabela do Goianão 2023 nesta quarta-feira (4). Treze partidas da 1ª fase do Estadual tiveram alterações feitas por causa de solicitações de equipes mandantes e adequações das grades de programações das detentoras de transmissão.

Alterações foram feitas em jogos das seis primeiras rodadas do Goianão 2023. Na rodada de abertura, o duelo do Vila Nova contra o Goiânia foi antecipado de quinta (12) às 20h30 para quarta (11), às 19h30. O inverso, mas às 15h30, ocorreu no confronto entre Iporá x Morrinhos.

Uma confirmação, com a atualização feita pela FGF, é que o Goianão 2023 terá jogos às 10h30 nas rodadas dos finais de semana. O primeiro duelo na nova grade de horários será o clássico entre Atlético e Goiás, no Accioly, pela 2ª rodada.

O mesmo vai ocorrer nos confrontos entre Iporá x Goiás (4ª rodada) e no clássico entre Goiás x Vila Nova (6ª rodada).

O Campeonato Goiano segue com início para o dia 11 de janeiro, com Inhumas e Anápolis como jogo de abertura, às 15h30 no estádio Zico Brandão.