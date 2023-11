Goianão 2024 é definido sob expectativa de alta competitividade

Representantes de 12 clubes e da Federação Goiana de Futebol (FGF) definiram, nesta terça-feira (14), fórmula, datas e outros detalhes do Campeonato Goiano 2024. Com o formato atual mantido para o ano que vem, 17 datas para jogos e a perspectiva de bom nível técnico, os dirigentes esperam por uma competição equilibrada e que seja uma das edições mais marcantes das últimas temporadas.

(Veja, no fim do texto, fórmula de disputa, datas e mandos de campo de clássicos)

Em três dos quatro anos recentes – 2020, 2021 e 2023 -, o equilíbrio foi a marca do torneio e a decisão do título ocorreu em disputa de pênaltis em 2020 (Atlético-GO x Goianésia), 2021 (Grêmio Anápolis x Vila Nova) e 2023 (Atlético-GO x Goiás). Neste intervalo, em 2022 houve as vitórias atleticanas sobre o alviverde. O Dragão conquistou o título em 2020, 2022 e 2023, enquanto o Grêmio Anápolis, rebaixado em 2023 à Divisão de Acesso, foi campeão inédito em 2021.

Presidente da FGF, Ronei Freitas ressaltou que o Goianão 2023 teve nível técnico bom e que a tendência é de evolução no próximo ano. O dirigente explicou que a FGF lançou o Projeto Gramados para melhorar a condição das praças esportivas em que há jogos do Estadual. A iniciativa passará por alguns estádios do interior.

Ronei Freitas também ressaltou a “visibilidade boa” do torneio, em que os jogos são transmitidos (TV, site da FGF e aplicativo), e garante que trabalha para que os problemas com o VAR light não se repitam em 2024. A entidade espera pelos testes de uma empresa nos jogos da Copa Goiás Sub-20, com outra tecnológica, para utilizá-la no Goianão. A final terá VAR normal.

No conselho técnico, representantes dos 12 clubes (Atlético-GO, Goiás, Aparecidense, Anápolis, Crac, Vila Nova, Iporá, Goiânia, Goianésia, Morrinhos, Goiatuba e Jataiense) foram rápidos e aprovaram o formato do torneio. Todos prometem buscar aquilo que os torcedores mais esperam: times fortes e competitivos para que possam fazer bons jogos. O Goianão 2024 terá como novidades o Goiatuba e a Jataiense, campeão e vice, respectivamente, da Divisão de Acesso.

81º Campeonato Goiano

Início: 17/1/2023

Final: 7/4/2023

Datas: 17

Participantes: 12 (Anápolis, Aparecidense, Atlético-GO, Crac, Goianésia, Goiânia, Goiás, Goiatuba, Iporá, Jataiense, Morrinhos e Vila Nova)

Fórmula de disputa

-1ª fase: todos contra todos em turno único e classificação geral por pontos corridos. Os oito primeiros se classificam às quartas de final e os dois últimos são rebaixados para a Divisão de Acesso

-Quartas, semis e final: jogos de ida e volta. Se houver empate em pontos e saldo de gols, decisão será nos pênaltis

Mandos de campo

-1ª fase: seis melhores do Estadual de 2023 fazem seis jogos como mandantes e cinco como visitantes. São eles: Atlético-GO, Goiás, Aparecidense, Anápolis, Crac e Vila Nova. Os outros seis, o contrário

-Clássicos envolvendo Atlético-GO, Goiás e Vila Nova: mandos sorteados, serão Atlético-GO x Goiás; Goiás x Vila Nova; Vila Nova x Atlético-GO

-Clássicos envolvendo o Goiânia: não tiveram mandos sorteados e ficarão definidos de acordo com os critérios de mando de campo da tabela regular

-Quartas, semis e final: volta terá o mando de campo da equipe melhor colocada nas fases anteriores somadas

VAR

Versão regular garantida na final do Goianão. Possibilidade de uso do VAR Light, versão mais simples e mais barata, em outras fases