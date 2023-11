Goianão 2024 terá clássicos nas duas primeiras rodadas; veja tabela

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou nesta sexta-feira (24) a tabela do Campeonato Goiano de 2024, que começa no dia 17 de janeiro e terá final no dia 7 de abril.

Atual campeão, o Atlético-GO estreia fora de casa contra o Morrinhos. Vice-campeão de 2023, o Goiás terá um clássico pela frente na estreia - enfrenta o Goiânia.

A reedição da final de 2023 ocorrerá na 2ª rodada, com o jogo Atlético-GO x Goiás, no Accioly, em 21 de janeiro de 2024, um domingo, às 16 horas.

Veja a tabela do Goianão 2024:

1ª rodada

17/1 - quarta-feira

20h30 - Vila Nova x Goiatuba (OBA)

20h30 - Morrinhos x Atlético-GO (Centro Esportivo João Vilela)

20h30 - Aparecidense x Iporá (Aníbal Batista de Toledo)

15h30 - Goianésia x Anápolis (Valdeir José de Oliveira)

20h30 - Jatiense x Crac (Arapucão)

18/1 - quinta-feira

20h30 - Goiás x Goiânia (Serrinha)

2ª rodada

20/1 - sábado

16h - Anápolis x Vila Nova

21/1 - domingo

15-30 - Iporá x Goianésia

16h - Atlético-GO x Goiás

16h - Crac x Aparecidense

16h - Goiânia x Jataiense

16h - Goiatuba x Morrinhos

3ª rodada

24/1 - quarta-feira

15h30 - Goianésia x Goiatuba

20h30 - Morrinhos x Goiânia

20h30 - Aparecidense x Atlético-GO

20h30 - Crac x Vila Nova

20h30 - Goiás x Anápolis

20h30 - Jataiense x Iporá

4ª rodada

27/1 - sábado

16h - Goiânia x Iporá

16h - Aparecidense x Goiás

28/1 - domingo

16h - Morrinhos x Goianésia

16h - Anápolis x Crac

16h - Goiatuba x Jataiense

16h - Vila Nova x Atlético-GO

5ª rodada

31/1 - quarta-feira

15h30 - Iporá x Morrinhos

15h30 - Goianésia x Jataiense

20h30 - Atlético-GO x Anápolis

20h30 - Crac x Goiás

20h30 - Goiatuba x Goiânia

20h30 - Vila Nova x Aparecidense

6ª rodada

3/2 - sábado

16h - Atlético-GO x Iporá

16h - Goiânia x Goianésia

16h - Crac x Goiatuba

4/2 - domingo

16h - Jataiense x Morrinhos

16h - Anápolis x Aparecidense

16h - Goiás x Vila Nova

7ª rodada

6/2 - terça-feira

20h30 - Atlético-GO x Crac

7/2 - quarta-feira

15h30 - lporá x Goiatuba

20h30 - Morrinhos x Goiás

20h30 - Aparecidense x Goianésia

20h30 - Anápolis x Goiânia

20h30 - Vila Nova x Jataiense

10ª rodada

17/2 - sábado

16h - Aparecidense x Goiatuba

16h - Goiás x Iporá

18/2 - domingo

15h30 - Goianésia x Crac

16h - Morrinhos x Anápolis

16h - Jataiense x Atlético-GO

16h - Vila Nova x Goiânia

11ª rodada

25/2 - domingo

Horários a definir

Iporá x Vila Nova

Anápolis x Jataiense

Atlético-GO x Goianásia

Crac x Morrinhos

Goiânia x Aparecidense

Goiatuba x Goiás



81º Campeonato Goiano

Início: 17/1/2023

Final: 7/4/2023

Participantes: 12 (Anápolis, Aparecidense, Atlético-GO, Crac, Goianésia, Goiânia, Goiás, Goiatuba, Iporá, Jataiense, Morrinhos e Vila Nova)

Fórmula de disputa

-1ª fase: todos contra todos em turno único e classificação geral por pontos corridos. Os oito primeiros se classificam às quartas de final e os dois últimos são rebaixados para a Divisão de Acesso

-Quartas, semis e final: jogos de ida e volta. Se houver empate em pontos e saldo de gols, decisão será nos pênaltis

Mandos de campo

-1ª fase: seis melhores do Estadual de 2023 fazem seis jogos como mandantes e cinco como visitantes. São eles: Atlético-GO, Goiás, Aparecidense, Anápolis, Crac e Vila Nova. Os outros seis, o contrário

-Clássicos envolvendo Atlético-GO, Goiás e Vila Nova: mandos sorteados, serão Atlético-GO x Goiás; Goiás x Vila Nova; Vila Nova x Atlético-GO

-Clássicos envolvendo o Goiânia: não tiveram mandos sorteados e ficarão definidos de acordo com os critérios de mando de campo da tabela regular

-Quartas, semis e final: volta terá o mando de campo da equipe melhor colocada nas fases anteriores somadas

VAR

Versão regular garantida na final do Goianão. Possibilidade de uso do VAR Light, versão mais simples e mais barata, em outras fases