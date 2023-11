Goianão 2024 terá Conselho Técnico dia 14, próxima terça; veja quem vai disputar a competição

O Conselho Técnico do Campeonato Goiano de 2024 será no dia 14, próxima terça-feira. Representantes dos 12 clubes que vão disputar a competição participam do evento que define diretrizes e formatação da disputa do Estadual.

Goiatuba e Jataiense são os novos integrantes da elite estadual. O Goiatuba foi campeão da Divisão de Acesso, encerrada em 22 de outubro, e a Jataiense foi vice.

Os dois se juntam a Anápolis, Aparecidense, Atlético-GO (atual campeão), Crac, Goianésia, Goiânia, Goiás, Iporá, Morrinhos e Vila Nova, que se mantiveram do Goianão 2023.

O Conselho Técnico do Goianão será às 10 horas, no Castro’s Hotel.