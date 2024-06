Goianésia promove 4º Jogo Solidário com presença de estrelas do futebol e celebridades

Nesta quinta-feira (13), o Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia, será palco do 4º Jogo Solidário, organizado pelo Goianésia Esporte Clube. A partida, marcada para as 18h, será entre os times "Amigos do Michael" e "Amigos do Goianésia", com a entrada sendo um quilo de alimento não perecível.



Até hoje, em todas as edições do evento, já foram arrecadados mais de 50 toneladas de alimentos. As arrecadações são destinadas a instituições que promovem trabalhos sociais em Goianésia.



O presidente do clube, delegado Marco Antônio Maia, compartilhou os preparativos para o evento, que contará com a presença de jogadores e ex-jogadores consagrados do mundo do futebol. Ele enfatizou a importância da presença do craque Michael, que tem atraído nomes de peso para a partida. "O ex-jogador Júnior, pentacampeão mundial, o influencer Cremosinho, o ex-pugilista Acelino 'Popó' Freitas, e o também ex-jogador Amaral são alguns dos nomes que já podemos revelar", destacou.



O presidente do Azulão do Vale expressou sua gratidão a Michael por sua dedicação à iniciativa. "Quanto mais eu conheço o Michael, mais aumenta minha admiração. Sua agenda é lotada, mas nos poucos dias de folga que tem, ele se dedica a promover esse evento que visa ajudar o próximo. Além disso, toda a questão das passagens aéreas dos jogadores fica por conta dele. Ele prometeu isso na época em que ainda jogava pelo Goianésia, e até hoje ele cumpre essa promessa. Ele é um ser humano fora de série", detalhou Marco Antônio.



A troca de ingressos está sendo realizada em qualquer uma das unidades dos Supermercados Brasil.



Serviço: 4º Jogo Solidário

Data: 13/06

Horário: 18h

Local: Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia

Ingressos: Um quilo de alimento não perecível

Pontos de troca: Rede de Supermercados Brasil