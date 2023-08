Goiana de 8 anos conquista 3ª colocação em campeonato de kart nos Estados Unidos

A goiana Marina Brandão estreou com o pé direito no kartismo da Flórida, nos Estados Unidos, alcançando a terceira posição da Orlando Cup, subindo ao pódio na primeira etapa do campeonato regional de Orlando. O resultado foi conquistado na categoria Micro. Com apenas 8 anos de idade, a piloto mirim havia anteriormente participado da Copa Brasil de Kart, em que conquistou o 9º lugar, em um grid com 30 concorrentes.