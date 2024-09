Goiana do tiro com arco se despede das Paralimpíadas de Paris-2024 sem medalha

Na manhã desta segunda-feira (2), a goiana Jane Karla Gögel e o gaúcho Reinaldo Charão foram eliminados nas quartas de final do tiro com arco, categoria duplas composto W2, dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Os brasileiros foram derrotados pelos iranianos Fatemeh Hemmati e Hadi Nori por 153 a 151.

Nas disputas do dia, Jane Karla e Reinaldo avançaram para as quartas de final sem confronto nas oitavas. O duelo contra a dupla da Costa Rica, Maria Riveros e Diego Arias, não aconteceu e eles passaram direto.

Esta é a 5ª participação de Jane Karla em Jogos Paralímpicos. Em Pequim-2008 e Londres-2012 a goiana disputou a competição de tênis de mesa. Já na Rio-2016 e em Tóquio-2020, a atleta competiu na modalidade de tiro com arco.

Em Paris-2024, Jane Karla chegou às quartas de final do torneio individual de arco composto do tiro com arco, mas foi eliminada pela britânica Jodie Grinham por 143 a 141.