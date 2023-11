Goiana inicia disputa inédita do International Six Days, a ‘Copa do Mundo’ do Enduro

A piloto Bárbara Neves começou, nesta segunda-feira (6), a disputa do centenário International Six Days de Enduro (ISDE), que é considerado a “Copa do Mundo” da mobilidade. A goiana de 23 anos é a primeira mulher que representa o Brasil no campeonato, que neste ano tem sede na Argentina e será disputado até o próximo sábado (11).

Bárbara Neves possui oito anos de experiência no Enduro e soma 17 títulos ao longo da carreira, sendo seis brasileiros e dois latino-americanos. O ISDE é disputado durante seis dias e, em 2023, terá o Circuito San Juan Villicum, em San Juan-ARG, como base.

Nos dois primeiros dias, segunda e terça (7), serão 226 quilômetros percorridos em cada um deles. No terceiro e quarto, o roteiro prevê 230 quilômetros em cada, e os dois últimos dias terão o tradicional desafio em formato de motocross, no Circuito ASER.

“Os seis dias de prova serão muito desafiadores, será preciso ter consciência para chegar até o fim. Vou me empenhar ao máximo nessa prova, assim como faço sempre, mas o ISDE é um dos desafios mais importantes da minha carreira. Vou fazer o que eu sei e espero representar o Brasil da melhor forma possível”, falou Bárbara Neves, que corre pela equipe Honda Racing.

Além do título mundial, o ISDE vai definir o título latino-americano na categoria feminina. Bárbara Neves, portanto, pode conquistar dois títulos na Argentina nesta semana.