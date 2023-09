Goiano: 3ª Divisão começa com comando argentino no único clube da capital

A 3ª Divisão do Campeonato Goiano começa neste sábado (2) com 11 clubes na disputa por duas vagas na Dvisão de Acesso 2024. Entre os participantes, só um deles, o Guanabara City, é da capital (Goiânia). O clube tem novidade: o comando de um técnico argentino, Nolberto Oscar Mena, de 49 anos.

(Confira, no fim do texto, detalhes de todos os clubes, 1ª rodada e regulamento)

O projeto do clube é subir um degrau na escada do futebol estadual. Para isso, Nolberto Mena foi escolhido pelo diretor, Flávio Ribeiro, e pelo presidente, Cid Sá, para a gestão do elenco, composto por jogadores conhecidos e outros em formação na base do clube. O “diretor técnico”, termo usado para treinadores no futebol argentino, dirigiu a equipe sub-20 no Campeonato Goiano e treina o grupo principal desde julho.

Nolberto Mena conquistou de forma invicta, ano passado, o título da 2ª Divisão da Copa Goiás Sub-20 com a Canedense. O trabalho chamou atenção e ele chegou ao Guanabara City para dirigir o time sub-20 na 1ª Divisão do Goiano da categoria, garantindo a permanência.

“Decidimos trazê-lo para juntar a garra, característica do futebol argentino, com a técnica dos jogadores do futebol brasileiro”, explica Flávio Ribeiro, conhecido no futebol goiano como Flávio Caqui. “Acompanhamos o trabalho dele (técnico) na Canedense. Foi campeão invicto na base. Decidimos trazê-lo para a nossa base (sub-20). Ele conseguiu o primeiro objetivo, a manutenção na 1ª Divisão (Goiano Sub-20). Conseguiu aplicar as ideias dele e estamos confiantes”, acrescentou Cid Sá, presidente do Guanabara City.

No futebol brasileiro, tomado por técnicos estrangeiros, há cinco argentinos na Série A: Fabián Bustos (América-MG), Ramón Díaz (Vasco), Jorge Samapoli (Flamengo), Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) e Eduardo Coudet (Inter-RS).

“Considero o futebol goiano bom. Queremos formar um time para ser protagonista e conquistar os objetivos”, disse Nolberto Mena, natural de Rio Tercero, na província de Córdoba. No futebol argentino, foi primeiro volante. O treinador diz que atuou no Vélez Sarsfield, San Lorenzo e rodou por clubes da 3ª e 4ª divisões daquele país, como Atlanta, Colegiales, Defensores de Belgrano, Comunicaciones, Villa Daminé, 9 de Julho.

Depois, Nolberto Mena fez o curso de técnico na Escola de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA), considerada uma excelência na formação de treinadores, que estão espalhados não só no futebol brasileiro, mas mundo afora. A conquista do tri da Argentina na Copa do Catar (2022), sob comando do jovem Lionel Scaloni, valorizou ainda mais o trabalho dos técnicos argentinos no mercado.

“Para ter o título (de técnico), temos de estudar três anos. Esse tipo de estudo faz a diferença na formação e capacitação”, afirma Nolberto Mena, citando que no curso da AFTA é preciso aprender desde Psicologia até planejamento de jogo.

Além da formação na AFTA, Nolberto Mena tem a Licença Pró Conmebol. “Eu era jogador e já estava iniciando o curso. Entendo que quem ganha títulos são bons atletas, mas formados não só dentro de campo, mas fora dele”, ensina o técnico, que falou, na tarde de quinta-feira (31) ,após a penúltima sessão de treino do Guanabara City antes do jogo de estreia na 3ª Divisão, neste sábado (2), diante da Abecat Ouvidorense, no Estádio Olímpico.

Nolberto Mena tem três títulos regionais na Argentina como técnico. No final da carreira de atleta, atuou no futebol brasileiro e “fez amizades e abriu algumas portas”, como descreve. Há pouco mais de três anos, chegou ao futebol paranaense, trabalhando na Roma Esporte Apucarana, Cascavel e outros clubes.

Como objetivo pessoal, o argentino quer fazer um bom trabalho, conseguir a junção da característica do futebol argentino (garra, aplicação, raça) com a técnica brasileira, conqusitar o acesso e construir a carreira nas 1ª e 2ª Divisão do futebol goiano.