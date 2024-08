Goiano de 11 anos é destaque e assina primeiro contrato com marca famosa

Tímido fora dos gramados e quadras, habilidoso e focado em crescer no futebol quando está dentro das quatro linhas. A descrição cabe bem para o garoto Lorenzo Perez Cecilio Ventura. Aos 11 anos, o goiano assinou seu primeiro contrato com a Nike e oficialmente é patrocinado pela empresa americana.

O garoto joga como meia e é o camisa 10 da pré-equipe, base do Goiás para atletas até 11 anos. Também atua como ala na equipe de futsal do clube esmeraldino, mas seu foco é o futebol de campo.

“Quero jogar na Europa, nos times grandes. Tipo o Real Madrid. Quero jogar pela seleção brasileira, ganhar a Champions League e uma Copa do Mundo”, falou Lorenzo sobre suas metas no futebol.

O contrato com a Nike foi assinado na semana passada. Lorenzo já tinha uma parceria com a empresa há pelo menos dois anos, mas sem contrato assinado. Neste ano, o pai do garoto, o empresário Matheus Cecilio Ventura, foi procurado pela empresa para a assinatura do documento.

“Quando o Lorenzo precisava de alguma coisa, entrávamos em contato. Mas sem contrato escrito. Agora, ele está em uma idade que a cada dia que passa é mais monitorado, e o pessoal da Nike entrou em contato para apresentar a proposta. É um privilégio para um menino de 11 anos ter esse contrato assinado”, comentou Matheus Ventura, empresário de 44 anos e pai orgulhoso.

O acordo de Lorenzo com a empresa prevê fornecimento de materiais, como chuteiras, meias e caneleiras. Ele também receberá um valor financeiro, que, assim como o tempo do vínculo, não foram divulgados.

“É um orgulho ver isso acontecer. Nós sempre apoiamos, demos todos os incentivos que ele precisa em termos de escola, é muito responsável com a rotina. O esporte educa. O que eu puder fazer para apoiar e acompanhar, vou fazer”, completou o pai do garoto.

Lorenzo tem uma rotina puxada. Segunda, quarta e sexta, ele treina futebol no Goiás. Quarta e sexta, concilia as atividades com o futsal. Às terças, faz fortalecimento na academia. Pela manhã, vai à escola. O garoto está no 5º ano e. Educação Física é sua matéria favorita. Depois, vem Matemática.

“Estudar, assim, eu não gosto não, mas estudo (risos). Minhas notas foram muito boas (no primeiro semestre)”, brincou o jogador, que ainda estuda inglês e tem média geral acima de 9 no 5º ano do Ensino Fundamental. “Acertar contas é mais fácil do que driblar”, disse, aos risos, o garoto, que é fã do atacante Neymar e do ex-jogador Falcão, que atuou no futsal e também jogou no campo.

O esporte surgiu na vida de Lorenzo por causa do pai. Matheus Ventura sempre esteve envolvido com o ciclismo e levava o filho para acompanhá-lo em alguns eventos. “Hoje é meu hobby. Nunca fui atleta profissional, mas já competi. Ele me acompanhava e participava de competições para filhos. Já ganhou campeonatos no ciclismo. Com 4 anos, ele começou a jogar futebol”, relatou o pai do garoto.

Desde então, Lorenzo não deixou mais de jogar futebol e futsal. O garoto passou a ser destaque em campeonatos infantis. Quando tinha 5 anos (em 2018), foi observado pelo Goiás e convidado para participar da base do clube. A mãe, Vanessa Orsini Perez Ventura, e a irmã, Leonora Perez Cecilio Ventura, também estão sempre presentes nos jogos de Lorenzo.

“Nunca mais saiu, segue no futsal e futebol de campo. Vai seguir pelo menos até os 13 anos, quando ele pode entrar nas categorias de base do Goiás. Ele já decidiu que vai seguir no futebol de campo”, complementou Matheus Ventura, que entende que o filho pode chegar longe.

“Acredito que ele pode ir o mais longe possível, jogar na Europa. É o sonho dele jogar nos times da Europa, quer ganhar Bola de Ouro. Acredito muito no sonho dele”, concluiu o pai de Lorenzo.