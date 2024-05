Goianos nas Copas: semana vale R$ 7,33 milhões, duas vagas e definição de futuro

Para o trio Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, a semana de jogos decisivos em Copas vale a possibilidade de faturar, em conjunto, R$ 7,33 milhões. Vale, para Dragão e alviverde, estar entre os 16 melhores da Copa do Brasil. Para o Tigre, envolve encaminhar a conquista de um título que já escapou duas vezes, o da Copa Verde.

(Confira, no fim do texto, jogo a jogo e o que cada um vale)

Um pix da CBF nas contas de Atlético-GO e Goiás é algo atraente, pois a classificação às oitavas de final vale mais R$ 3,465 milhões para cada lado. Os dois já farão o jogo da volta nesta semana e podem garantir a premiação nos próximos dias.

O Vila Nova começa a decidir a final contra o Paysandu, faz só o jogo da ida e pode até demorar mais alguns dias, mas pretende ocupar na galeria do clube o espaço reservado a um troféu de campeão, faturar pelo menos R$ 400 mil pelo título mais uma boa bilheteria no jogo da volta, no próximo dia 29, quarta-feira.

Ainda no caso do clube alvirrubro, um eventual título garante passaporte para 3ª fase da Copa do Brasil em 2025, eliminando duas etapas (1ª e 2ª), afastando o risco de não se classificar numa delas e possibilitando faturar uma boa grana na 3ª fase – atualmente, esta premiação é de R$ 2,205 milhões. O Vila Nova está de olho no título e no que ele pode trazer de retorno ao clube no próximo ano depois de não ter conseguido vaga para disputar a Copa do Brasil nesta temporada.

As metas são parecidas – vencer e avançar -, mas há o peso de cada desafio. Atlético-GO e Goiás venceram nos jogos de ida (1 a 0 sobre o Brusque-SC e o Cuiabá-MT, respectivamente) e precisam do empate. O Vila Nova decide com o Paysandu, que faz jus ao apelido de Papão na Copa Verde. Pela 8ª vez, desde 2014, é finalista - foi campeão em 2016, 2018 e 2022 e vice em 2014, 2017, 2019 e 2023. Ano passado, o Papão foi batido pelo Goiás na final.

O Dragão planeja campanha consistente na Copa do Brasil, apagando os resultados ruins do ano passado, enquanto o Goiás está embalado na Série B (vice-líder) e isso já mexe com os torcedores.

“Difícil dizer qual jogo é mais importante. Cada um tem missão diferente. Não dá para dizer que são os jogos mais importantes do ano. O Atlético-GO está lutando para permanecer (Série A), o Goiás luta para subir (Série B à Série A) e tem chance boa. No caso do Vila, tem de arrumar as contas do ano que vem, ganhando título, indo para fase posterior (3ª fase da Copa do Brasil). Assim como é difícil dizer qual o jogo é mais importante, também é difícil dizer qual dos três (clubes) está melhor. Eles estão em posição de vantagem”, avalia Sérgio Xavier, comentarista do Sportv.

Ao refletir um pouco mais friamente, o analista aponta o Dragão numa situação melhor, pois enfrenta um adversário em crise. O Brusque foi goleado (4 a 0) pelo Santos na Série B, precisa reverter a vantagem atleticana e trocou de treinador nesta segunda-feira (20) – saiu Luizinho Lopes e está chegando o xará, Luizinho Vieira. “O Atlético-GO está numa situação confortável”, define.

Sérgio Xavier aponta que o Paysandu-PA caiu de produção após título do Campeonato Paraense. “É um adversário muito acessível para o Vila Nova”, opina o comentarista. Sobre o Goiás, diz que “precisa tomar cuidado, pois o Cuiabá-MT é traiçoeiro, tem recursos (financeiros), bons jogadores e não se pode descuidar no jogo decisivo”.

Ajustes para decidir

Pelo lado dos clubes, encarar as missões também requer ajustes. O Vila Nova tem sido irregular fora de casa na Série B (não venceu nenhuma vez), se classificou por pouco e nos pênaltis na semifinal da Copa Verde diante do Cuiabá (venceu de 2 a 0, perdeu de 4 a 2 e ganhou nas penalidades) e precisa mostrar imposição fora de casa. O Goiás está se ajustando sob comando do técnico Márcio Zanardi e com as contratações que fez para a Série B, enquanto o Atlético-GO procura novo sistema tático para levantar o time na Série A do Brasileiro – está no Z4, com só 1 ponto em 15 dispuados.

O Vila Nova sonha com o título – o último foi na Série C de 2020. “Ser campeão significa muito. O Vila Nova precisa de títulos. Ganhar a Copa Verde mexe com a torcida, garante um bom dinheiro no ano que vem (2025) e pode atrair investidores”, resume o ex-zagueiro Zé Luiz, titular na conquista do tetra (1977 a 80) e na edição de 1982 do Estadual.

O Goiás mudou o modelo de gestão no início do ano e, agora, experimenta nova forma de gerir o futebol, com a dupla que veio do São Bernardo-SP – Lucas Andrino (gestor do futebol) e Márcio Zanardi (treinador). O alviverde está invicto na Série B (quatro vitórias e dois empates) e na Copa do Brasil (1 a 0 sobre o Cuiabá-MT, na ida) sob o comando de Zanardi. O clube mudou a filosofia das contratações, foi ao mercado e já trouxe nomes como zagueiro David Braz, o volante Marcão, o meia Régis, o atacante Thiago Galhardo. Tem dado certo, até agora.

“O time melhorou muito após a chegada de novos jogadores e do novo treinador. O Goiás tem grandes chances de passar (de fase). Na Copa do Brasil, precisa ter estratégia, saber jogar com o regulamento”, disse o ex-lateral Vítor, titular na última grande campanha do Goiás na Copa do Brasil – semifinalista em 2013. “Há competitividade interna no elenco, tem boas peças”, acrescentou Vitor, que vê o time alviverde se ajustando taticamente no sistema com três zagueiros e o volante Marcão se tornando elemento surpresa e goleador - marcou quatro gols na Série B e é um dos artilheiros da competição.

O Atlético-GO pode conquistar um bom resultado sobre o Brusque e ganhar fôlego para se recuperar na Série A. “O time é bom. Uma classificação serve para recuperar a confiança. No futebol, a confiança é tudo e avançar na Copa do Brasil será muito proveitoso, tanto do ponto de vista do resultado como no financeiro”, ressaltou o ex-jogador Pará.

Semana de Copas

Três clubes de Goiânia têm jogos decisivos

ATLÉTICO-GO

3ª fase da Copa do Brasil

Adversário: Brusque-SC (Dragão venceu por 1 a 0, na ida)

Onde e quando: Estádio Antônio Accioly (Goiânia), quarta-feira (22), às 19 horas

Ano passado: Eliminado na 2ª fase da Copa do Brasil pelo Volta Redonda-RJ, nos pênaltis

Melhores campanhas: Semifinal (2010) e quartas de final (2022)

Premiação: R$ 3,465 milhões por vaga nas oitavas de final



GOIÁS

3ª fase da Copa do Brasil

Adversário: Cuiabá-MT (alviverde goiano venceu por 1 a 0, na ida)

Onde e quando: Arena Pantanal (Cuiabá-MT), quinta-feira (23), às 19h30

Ano passado: Eliminado na 2ª fase pelo Água, de Marabá-PA, nos pênaltis

Melhores campanhas: Vice-campeão (1990) e semifinal (1989, 2003, 2013)

Premiação: R$ 3,465 milhões por vaga nas oitavas de final



VILA NOVA

Final da Copa Verde (jogo de ida)

Adversário: Paysandu-PA

Onde e quando: Estádio da Curuzu (Belém-PA), quarta-feira (22), às 20 horas

Ano passado: Eliminado nas quartas de final pelo Cuiabá-MT)

Melhores campanhas: Vice-campeão (2021 e 2022)

Premiação: R$ 400 mil* (o valor é o de 2023 pois CBF não divulgou o atual)