Goianos se destacam com vitórias e pódios no Sertões BRB 2024

A edição 2024 do Sertões BRB, o maior rally das Américas, chegou ao fim após percorrer cerca de 3.700 km pelo coração do Brasil. Com largada em Brasília, motos, carros, quadriciclos e UTVs atravessaram o Distrito Federal, Goiás, Bahia, Tocantins e Minas Gerais, retornando à Capital Federal.

Ao longo do trajeto, os competidores enfrentaram muita poeira, cascalho, areia, além de trechos técnicos e rápidos, que exigiram o máximo das habilidades de pilotos e navegadores. Os representantes de Goiás fizeram bonito na disputa, conquistando vitórias e pódios.

Lélio Carneiro e Weberth Moreira, da equipe Fifi Rally Team, venceram a categoria Challenger (UTV T3) dos carros, superando uma dupla do Paraguai. Na mesma categoria, o piloto Igor Melo, junto com o navegador brasiliense Rodrigo Mello, da equipe TR2 Powersports, garantiu a quarta colocação.



Nos UTVs, destaque para o navegador Ricardo Amorim, que conquistou a sétima posição na categoria Over 55, competindo ao lado do piloto carioca Luiz Parente. O Sertões BRB 2024 é válido pelos campeonatos Brasileiro de Rally Raid, Sertões Series e Latino-Americano FIM (para motos e UTVs).



Equipe Accert Competições, com sede em Goiânia, é campeã nas categorias Ultimate Pro e Pro

A Accert Competições completou sua 14ª participação consecutiva no Sertões. Na 32ª edição do maior rally das Américas, a equipe bateu o recorde de veículos competindo pelo mesmo time, na categoria de carros. Quase todos os conjuntos alcançaram êxito ao final dos mais de 2,3 mil quilômetros de especiais, encerrando a competição no dia 31 de agosto, em Brasília.



Na categoria Ultimate Pro, a Accert garantiu as três primeiras posições na classificação geral. O carro Mitsubishi Triton CR #371, de Cristiano Rocha e Anderson Geraldi, sagrou-se campeão. Pela categoria Pro, a dupla Victor Pudell e Claudemir Hubner, do Sherpa Protótipo #345, ficou em segundo lugar com o tempo de 32h20m41s35. Bartolomeu Nunes e Joaquim Bicudo, da Mitsubishi L200 4X4 Evolution #325, fecharam o pódio em terceiro, com o tempo de 50h35m02s37.