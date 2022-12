Goianos vão apitar jogo do mata-mata da Copa do Catar

O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires vão apitar uma partida eliminatória de Copa do Mundo neste sábado (3). Os dois integram o trio brasileiro que comandará o jogo entre Holanda e Estados Unidos, que se enfretam às 12 horas de sábado. O paranaense Bruno Boschilia completa o trio.

Os três vão para o terceiro jogo apitado na Copa do Catar. Os primeiros foram Senegal x Holanda, na 1ª rodada da fase de grupos, e Polônia x Arábia Saudita, na 2ª rodada. O trio não atuou na 3ª rodada e, agora, vão atuar no primeiro dia de mata-mata da Copa do Catar.

Outros brasileiros na Copa do Mundo do Catar são o trio formado por Raphael Claus (árbitro) e Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon (assistentes) e a assistente Neuza Back, que faz história nesta quinta-feira (1) ao integrar a primeira arbitragem feminina em um jogo de Copa do Mundo masculina.