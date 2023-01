Golaço de falta dá vitória ao Goiás em estreia na Copa São Paulo Júnior

O Goiás estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Pague Menos-CE, por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (3), no Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

A partida contra a equipe cearense foi bem complicada para o time esmeraldino. Os goianos não tiveram facilidade no interior paulista e chegaram à vitória graças ao talento do atacante Pedro Junqueira, de 18 anos.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante, que estava integrado ao elenco profissional na temporada passada, em uma bela cobrança de falta. Aos 32 minutos do 1º tempo, o atacante colocou a bola, com o pé direito, no ângulo superior direito do gol defendido pelo goleiro Marcão.

No 2º tempo, com vantagem no placar, o time esmeraldino cedeu espaços para o Pague Menos, que não conseguiu converter o volume de jogo em alteração no placar. Desta forma, o Goiás conseguiu administrar a vantagem mínima e conquistou os três primeiros pontos nesta Copinha.

Com o resultado, o Goiás fica na 2ª colocação do Grupo 13. O líder é o Atlético Guaratinguetá, time anfitrião, que derrotou o Gama-DF por 2 a 1 e está em vantagem sobre o Goiás por ter mais gols marcados após a 1ª rodada.

O Goiás volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 15h15, para enfrentar o Gama-DF, pela 2ª rodada do Grupo 13. O time esmeraldino pode até garantir classificação em caso de vitória, para isso basta que não haja vencedor na partida entre Atlético Guaratinguetá e Pague Menos.