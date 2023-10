Goleiro do Atlético-GO diz fazer “leitura corporal” nos pênaltis; veja lista de defesas

O goleiro Ronaldo disputou 75 jogos pelo Atlético-GO e já contabiliza uma boa marca, que o faz conquistar cada vez mais o respeito e o carinho da torcida. No Dragão, Ronaldo tem cinco defesas em cobranças de pênaltis, no tempo normal ou nas decisões de vaga nas penalidades.

A última foi na noite de sexta-feira (6), na vitória apertada sobre o Ituano. Capitão do time, Ronaldo é um dos líderes do elenco, treina muito no cotidiano e revela que um dos segredos está na concentração, na busca por informações sobre os cobradores dos times adversários e “na leitura corporal do batedor”. Assim, consegue fazer as defesas.

“Não vou falar (segredos) nos pênaltis (risos). Tenho meu ritual, tento ficar concentrado, obter o máximo de informações do batedor, fazer uma leitura corporal do batedor (rival). Treino diariamente, mas a atenção é importante”, detalhou o goleiro atleticano.

Ronaldo também foi decisivo na conquista do bicampeonato do Goianão em 2023, sobre o Goiás. Não por uma defesa, mas pelas reclamações de que o lateral Hugo havia convertido o pênalti, mas com dois toques na bola (escorregou no lance). Houve confusão e polêmica na final do Estadual, mas os dois toques foram confirmados com ajuda do VAR.

Como um goleiro vive entre o céu e o inferno, Ronaldo explica que procura lidar com isso de uma forma natural e se apega aos trabalhos de campo, físico e mental.

“Costumo falar que o trabalho devolve tudo. Não me empolgo, tento me esforçar no dia a dia para oscilar”, revela o goleiro do Atlético-GO, que chegou a ficar na reserva de Diego Loureiro durante a passagem do técnico Alberto Valentim pelo clube, mas logo recuperou a titularidade na sequência da Série B.

No clube, Ronaldo exalta a campanha de recuperação na Série B. O Dragão está na 5ª colocação (53 pontos) e com possibilidades de conquistar o acesso à Série A 2024. Para o goleiro, o elenco precisa “ficar focado" na meta a ser batida.

Ronaldo em cinco atos no Dragão:

12/5/2022 – Cuiabá-MT 0 (3) x 0 (5) Atlético-GO: Primeira defesa de pênalti no clube, na batida de Pepê (Cuiabá-MT), na classificação pela 3ª fase Copa do Brasil

7/7/2022 – Atlético-GO 2 (5) x (3) 0 Olimpia (PAR). Classificação inédita do Dragão às quartas de final. Ronaldo busca no alto, de mão trocada, a cobrança de Hugo Quintana

15/4/2023 – Sampaio Corrêa-MA 3 x 3 Atlético-GO. Abertura da Série B 2023, Dragão empata com Sampaio Corrêa-MA com falhas da defesa, mas Ronaldo pega cobrança de Ytalo durante o jogo

23/7/2023 – Guarani 1 x 0 Atlético-GO. Último jogo do 1º turno. Dragão perde do Bugre, mas Ronaldo defende batida de Isaque

6/10/2023 – Atlético-GO 1 x 0 Ituano. No início do jogo, Quirino cobra pênalti no canto, mas o goleiro atleticano espalma. Em seguida, Ronaldo faz a segunda defesa no cabeceio do atacante