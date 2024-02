Goleiro do Vila Nova deixa hospital após convulsão em treino

Dênis Júnior, goleiro do Vila Nova, recebeu alta do hospital na manhã desta terça-feira (27), após ter sido internado na segunda-feira (26), quando teve convulsão durante um treino da equipe. Segundo o clube, o jogador "não teve nenhuma alteração detectada nos exames".

O episódio ocorreu no centro de treinamento do colorado e Dênis Júnior foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que levou o jogador a um hospital de referência em neurologia para passar por exames e investigar a causa do episódio.

O jogador passou a noite e a madrugada de segunda para terça internado. Na segunda-feira (26), o médico do Tigre, Leonardo Mello, disse que o jogador não teve exames alterados.

“Até o momento, temos o resultado da tomografia, que veio sem alterações, assim como os exames laboratoriais, o que de certa forma nos tranquiliza. Ainda vamos aprofundar a investigação com outros exames, mas, no momento, ele se encontra bem, está recebendo todo o suporte para que possa voltar aos treinamentos o quanto antes e em segurança”, disse o médico.

De acordo com Vila, o jogador saiu consciente do centro de treinamento do clube. Não houve choque e a convulsão aconteceu durante o trabalho de aquecimento.

Histórico

O jogador, de 25 anos, já teve duas convulsões anteriormente. A primeira em 2020, durante um treino do São Paulo, clube ao qual defendia na época. O segundo registro foi em março de 2022, quando jogava pelo Bahia. Na ocasião, o goleiro teve uma convulsão quando passeava na praia. Nos dois casos, o Dênis Júnior passou por exames, e nenhuma alteração foi detectada.

Desde o episódio no Bahia, Dênis Júnior faz uso de medicamentos para evitar as convulsões. A reportagem apurou que o diagnóstico para o desencadeamento de novo quadro convulsivo fica dificultado porque fatores diversos podem influenciar.