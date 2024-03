Goleiro Léo brilha em campanha do Goiânia e vai enfrentar clube do qual é cria

TANDARA REIS

Depois de defender dois pênaltis nas quartas de final do Campeonato Goiano na classificação sobre o Goiás, o goleiro Léo, do Goiânia, vive a expectativa de continuar fazendo história com a camisa do Galo, agora contra o clube que o emprestou ao alvinegro, o Atlético-GO. O jogador de 21 anos tem apenas 21 jogos como profissional - 8 pelo Trindade, em 2022, e 13 pelo Goiânia, nesta temporada. Mas já tem consciência da importância da vaga na semi do Goianão e para a Série D de 2025.

“Esse jogo foi muito importante não só para nós jogadores, mas também para o clube, que precisa de jogos grandes assim para se reerguer. Para nós, jogadores, também foi uma experiência muito boa, agrega bastante, não só dentro de campo, mas para o futuro também. É uma coisa que ninguém vai poder apagar da história. Fiquei muito feliz pelo desempenho da equipe como um todo, da comissão que está ali nos ajudando”, contou Léo.

Cria das categorias de base do Atlético-GO, Léo pertence ao Dragão e foi emprestado ao Goiânia, mas já passou pela base de outros clubes, inclusive do Goiás.

“Comecei na escolinha do Flamengo, com 8 anos. Passei uns três anos na escolinha. Fiz teste para integrar o elenco do Flamengo no sub-11 e passei, fiquei um ano e meio e, por algumas dificuldades, eu e minha família tivemos que voltar. Foi nessa época que recebi um convite do Goiás, passei três anos no clube e, por alguns problemas internos, preferi sair”, revelou.

Depois de sair do clube esmeraldino, Léo recebeu uma proposta para jogar no sub-15 do Atlético-GO. Não pensou duas vezes. “Na mesma hora, já falei para o meu pai que eu queria ir porque era uma boa oportunidade no clube pelo qual cresci torcendo. Acredito que foi a melhor decisão que já tomei”, afirmou.

Atleticano desde criança, Léo tem como inspirações Dida e Ronaldo, goleiro do Dragão.

“Eu me inspiro muito no Ronaldo, do Atlético-GO. Trabalhei com ele em 2022. Ele me inspira como atleta e como pessoa. Fiquei muito feliz. Depois do jogo de domingo, ele mandou mensagem me parabenizando”, celebrou Léo referindo-se à classificação do Goiânia para a semifinal do Goianão.

Na luta por vaga na decisão, o Goiânia vai enfrentar o Atlético-GO em jogos de ida e volta. Na 1ª fase, o confronto entre as duas equipes terminou com uma vitória do Dragão por 3 a 1. Para o goleiro do Galo, a partida teve um significado diferente.

“Foi uma sensação estranha porque foi a primeira vez que enfrentei o Atlético-GO e fiquei lá durante seis anos. Com certeza, no domingo será uma sensação estranha de novo, mas sou muito profissional e, depois que a bola rolar, não vou deixar esse carinho que tenho pelo clube me atrapalhar. Também criei um carinho pelo Goiânia e pela torcida, estarei bem concentrado no jogo”, ressaltou.

O primeiro confronto contra o Dragão é no próximo domingo (17), às 16 horas, no estádio Olímpico. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, já disse que o goleiro está liberado para o confronto.

“Seria estranho o Adson não me deixar jogar. O Atlético-GO está na Série A. Se ele me mandou para o Goiânia para me ver jogando, não tem forma melhor de me testar se não for contra um clube de Série A”, disse.

Líder geral do Goiano (31 pontos) e atual bicampeão estadual, o Dragão é considerado favorito na briga por uma vaga na decisão deste ano. O goleiro Léo reconhece as qualidades do adversário, mas acredita que o Goiânia pode surpreender mais uma vez.

“Será o confronto mais difícil do campeonato. Eles vêm de 11 vitórias seguidas e não sofrem gols há oito jogos. Então, acredito que esta será a melhor partida, vamos ter que nos doar o dobro do que vínhamos nos doando. Temos que corrigir e minimizar os erros porque sabemos que, se dermos uma chance, eles vão matar o jogo. Mas estamos focados nesse primeiro jogo e, passo a passo, vamos em busca da classificação”, afirmou.