Governo de Goiás abre chamamento para estudos de revitalização do Serra Dourada

O Governo de Goiás abriu chamamento público para que sejam feitos estudos de revitalização do complexo esportivo onde está inserido o Estádio Serra Dourada. Foi publicado nesta sexta-feira (28/07), no Diário Oficial do Estado, chamamento público de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para proposta de estruturação do Distrito de Esporte e Entretenimento do Complexo do Estádio Serra Dourada.

Além do estádio, o estudo deve inserir o Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Goiânia Arena) e áreas vizinhas a esses dois aparelhos esportivos da capital goiana. O intuito é buscar parcerias para a revitalização e modernização da área.

O governador Ronaldo Caiado esteve em São Paulo recentemente e visitou as obras de revitalização do Estádio do Pacaembu, obra realizada pela iniciativa privada por meio de concessão e espera que aconteça algo semelhante com o Serra Dourada.

Liderado pelo vice-governador Daniel Vilela, o debate sobre a revitalização e modernização do Serra Dourada ainda conta com participação da e secretarias de Esporte e Lazer (Seel), Geral de Governo (SGG), Administração (Sead) e Goiás Parcerias. A ideia do debate é encontrar a melhor solução para a modernização, gestão e operação do espaço, com a ressalva de que estádio e ginásio não poderão ser privatizados.

O Estádio Serra Dourada recebeu apenas uma partida em 2023, ainda pelo Campeonato Goiano, com o clássico entre Goiânia e Goiás. Recentemente, a praça esportiva passou por uma reforma com a reestruturação de 32 banheiros.

De acordo com o secretário da Administração, Sérvulo Nogueira, o chamamento da PMI permite que se possa contar com a expertise da iniciativa privada sobre o tema proposto, trazendo conhecimento técnico especializado e de possíveis inovações na área. “É uma etapa anterior à licitação. O PMI trará um melhor planejamento do processo de implantação do projeto e, consequentemente, diminuição do custo do objeto a ser licitado”, diz.