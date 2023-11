Grêmio x Goiás: onde assistir, horário e escalações

O Goiás entra em campo na noite desta quinta-feira (30), às 19 horas, para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre (RS), na Arena do Grêmio, em busca de uma sobrevida na Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino vive situação praticamente irreversível na competição nacional quanto ao rebaixamento, mas se apega à última esperança para alimentar um sonho quase remoto de permanecer na elite nacional.

A derrota para o Cruzeiro na última rodada, em Goiânia, deixou a missão esmeraldina quase impossível na Série A. O time precisa ganhar todos os jogos e torcer por uma série de resultados improváveis dos concorrentes. O clima no clube é de um apego apenas à chance matemática de permanência. No entanto, muitos torcedores já tratam como um rebaixamento certo para a Série B.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário, escalações e arbitragem)

O único resultado que poderá manter o Goiás vivo para as duas rodadas finais da Série A é a vitória sobre o Grêmio. Se empatar ou perder, o time esmeraldino estará rebaixado.

Se vencer, tem que torcer para que o Cruzeiro não pontue contra o Athletico-PR para continuar com chances de ultrapassar ao menos dois concorrentes na reta final.

Em Porto Alegre, o Goiás faz sua segunda partida sob comando do técnico Mário Henrique. O treinador esmeraldino disse, após a derrota para o Cruzeiro, que o time vai lutar enquanto houver luz no fim do túnel. Para a partida, o treinador não terá o volante Higor Meritão, que sofreu uma lesão no jogo contra o Cruzeiro. O volante Morelli retorna de suspensão automática e será novidade no meio-campo.

Outra alteração na equipe pode ser a presença do atacante Breno Herculano na vaga de Matheus Babi. Diante do Cruzeiro, na última segunda-feira, Breno Herculano voltou a jogar pelo Goiás após se recuperar de uma grave lesão e teve boa movimentação.

“Nós sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, mas agora é ajustar algumas coisas, mudança de sistema e tentar ver as melhores condições dos nossos atletas. Sabemos que, na reta final de temporada, existe desgaste físico e mental pelo momento que estamos passando. Vamos tentar, de alguma forma, criar estratégia para desequilibrar o adversário e surpreender”, disse Mário Henrique, após a derrota para o Cruzeiro.

Enquanto o Goiás trabalha para buscar uma improvável permanência na Série A, o Grêmio volta a campo após sofrer uma dura derrota para o Atlético-MG e se afastar da briga pelo título do Brasileirão. No entanto, o clube gaúcho ainda quer terminar a competição dentro do G4 para ter vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Contra o Goiás, o técnico Renato Gaúcho deve desfazer o esquema com três zagueiros e escalar um time diferente pela quarta vez consecutiva.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 30/11/2023 (quinta-feira)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

GRÊMIO: Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino (Pepê), Nathan Fernandes (Besozzi) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Lucas Halter e Bruno Melo; Morelli, Diego, Guilherme Marques e Palacios; Vinícius e Breno Herculano. Técnico: Mário Henrique