Grêmio x Vila Nova: prova de fogo diante de candidato ao acesso

Diante de um adversário pressionado e com mudança no comando técnico, o Vila Nova tem prova de fogo contra o Grêmio na noite desta sexta-feira (2), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time colorado quer mostrar força contra um dos favoritos ao acesso para, depois, encarar série de confrontos diretos na luta para escapar do rebaixamento.

(Confira onde assistir, arbitragem e escalações no fim desta reportagem)

O Tigre desembarca em Porto Alegre para defender uma sequência de invencibilidade que já dura nove partidas. Apesar do bom momento vivido, a série invicta não foi o suficiente para tirar o clube da zona do rebaixamento, embora o Vila veja cada vez mais forte a luz no fim do túnel deste Brasileirão.

É com essa sensação que o Vila Nova espera encarar o Grêmio para mostrar que a boa fase não é algo trivial e que vai brigar com força para permanecer na 2ª Divisão em 2023. Após essa partida contra o tricolor gaúcho, o Tigre terá pela frente o Guarani (casa) e Brusque (fora), dois rivais que lutam contra o Z4 - no momento, o Bugre está entre os quatro últimos, e o time catarinense é o primeiro fora da faixa.

O Grêmio passa por um momento de oscilação na competição e tem vivido semanas de pressão, o que culminou na demissão do técnico Roger Machado na noite desta quinta-feira (1º). O tricolor gaúcho tem três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos e caberá ao técnico Renato Gaúcho, já anunciado pelo clube, colocar o tricolor de volta aos trilhos.

O atacante Dentinho, do Vila Nova, avalia qual é o cenário que o time colorado vai encontrar na arena gremista. “É um jogo bastante difícil, com uma atmosfera bastante pesada pra cima deles. Sabemos o que vamos enfrentar, então estamos todos focados para buscar os três pontos”, destacou.

Para esta partida, o técnico Allan Aal não poderá contar com o meia Wagner, que cumprirá suspensão automática. Desfalque na partida contra a Chapecoense, o atacante Neto Pessoa segue como baixa para a partida desta sexta-feira (2).

Wagner

O treinador colorado não revelou qual será a mudança para suprir a ausência de Wagner, mas Allan Aal tem ganhado novas peças e preza pelo entrosamento da equipe, que se dá sobretudo pela manutenção de uma base.

“É ter pequenos ajustes e não grandes mudanças, isso é fundamental. São ajustes conforme as necessidades, conforme o adversário ou alguma observação que temos para a próxima partida. Mas valorizo também o dia a dia”, explicou Allan Aal.

Vice-artilheiro do Vila Nova nesta Série B com três gols, o zagueiro Rafael Donato voltou a ser decisivo também no ataque. Nas duas últimas vitórias coloradas, o defensor balançou as redes contra a Chapecoense e contra o Náutico. O defensor é uma das armas do Tigre para tentar voltar de Porto Alegre com pontos.

No time gaúcho, a principal novidade na equipe é o atacante Biel, que está recuperado de lesão e confirmado no ataque. O goleiro Brenno também joga. As principais baixas do Grêmio são o lateral esquerdo Nicolas e o atacante Janderson, que passaram pelo Atlético-GO recentemente. Os dois estão entregues ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva (Campaz); Biel, Guilherme e Diego Souza. Técnico: Cesar Lopes (interino)

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Sousa, Jean Martim e Arthur Rezende; Dentinho, Daniel Amorim e Kaio Nunes. Técnico: Allan Aal

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere Sportv

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Wagner Reway (PB)