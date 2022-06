Guarani x Vila Nova: duelo contra a lanterna

O Vila Nova encara o Guarani na noite desta quinta-feira (2) no encontro entre os dois últimos colocados da Série B. Se a partida terminar com vitória, o perdedor vai terminar a 10ª rodada na lanterna da competição nacional. Tigre e Bugre vão duelar no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, a partir das 21h30.

Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto

O encontro no interior de São Paulo é também mais um duelo no começo das trajetórias dos técnicos Dado Cavalcanti e Marcelo Chamusca, por Vila Nova e Guarani, respectivamente. O treinador do Tigre vai para o terceiro jogo no comando da equipe goiana, enquanto o colega de profissão vai para sua segunda partida no Bugre.

Para o time goiano, o confronto direto dentro da zona de rebaixamento é mais uma chance que o Vila Nova terá para mostrar em campo que está em fase de evolução para melhorar sua situação no campeonato. O Tigre elevou a média de posse de bola e finalizações por jogo, mas ainda não conseguiu marcar sob comando do técnico Dado Cavalcanti.

Na Série B, o Vila Nova é o 13º time que mais finaliza para marcar um gol na competição. O Tigre precisa de 17,6 chutes por partida para balançar as redes adversárias. Adversário desta noite, o Guarani é o 18º na lista, com 24,4 finalizações para anotar um tento na Segundona.

“Emocionalmente nossa equipe está muito bem preparada. Temos jogadores bem rodados, experientes, que vivenciaram situações em clubes diferentes. Como Vila Nova, estamos subindo degraus a cada dia, a cada encontro, treinamento, vídeo corretivo e percebo confiança aqui dentro. Estamos bem preparados (para enfrentar o Guarani)”, avisou o técnico Dado Cavalcanti, que soma dois empates sem gols pelo Tigre.

O treinador deve fazer quatro mudanças na equipe titular. Rafael Donato e Moacir vão entrar nas vagas de Alisson Cassiano e Alex Silva, que ficam fora por problemas físicos. Eles deixaram o empate sem gols com o Grêmio com dores musculares.

No meio-campo, Arthur Rezende, que é o artilheiro do time na Série B com três gols, retorna após cumprir suspensão. Wagner deve perder posição para o atacante Jean Silva, com isso Matheuzinho deve fazer função de meia criativo.

“Entendo que o jogo fora de casa pode trazer um desenho diferente, podemos ser agressivos, chegar mais no gol adversário. As trocas envolvem a obrigatoriedade de saída de alguns atletas que não terão condição de jogar, a consequência disso é tentar fazer a equipe mais efetiva. Ter o equilíbrio de se defender bem e ter tranquilidade (no setor ofensivo)”, explicou o treinador colorado.

O Vila Nova iniciou a rodada na 19ª colocação, com 9 pontos. Um ponto a mais que o Guarani, que é o lanterna da Série B.

Será o segundo jogo entre as equipes na temporada. Vila Nova e Guarani se enfrentaram pela 2ª fase da Copa do Brasil, em março. O Tigre, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, venceu por 5 a 4 e avançou à 3ª fase, quando seria eliminado pelo Fluminense.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 10ª rodada

Jogo: Guarani x Vila Nova

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa (Campinas/SP)

Data: 2/6/2022

Horário: 21h30

Transmissão: Premiere e Sportv

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-FIFA/MG e Felipe Alan Costa de Oliveira-MG

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia/RJ

GUARANI: Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Ernando e Matheus Pereira; Madison, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Yago, Bruno José e Lucão do Break. Técnico: Marcelo Chamusca.

VILA NOVA: Tony; Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Rafinha, Arthur Rezende e Matheuzinho; Jean Silva, Daniel Amorim e Pablo Dyego. Técnico: Dado Cavalcanti.