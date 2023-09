Gustavo Coutinho desfalca o Atlético-GO contra o Ceará e deve voltar diante do Ituano

O atacante Gustavo Coutinho, que se machucou no primeiro tempo do jogo em que o Atlético venceu o Criciúma, por 3 a 1, na última sexta-feira (22), iniciou processo de recuperação de lesão na panturrilha esquerda. A previsão é de que possa voltar na partida do dia 6, diante do Ituano, no Estádio Antonio Accioly. O jogador perderia, portanto, apenas o jogo contra o Ceará.

Chefe do departamento médico do clube, o médico Gleyder Sousa explicou que o jogador vai se tratar da contusão na panturrilha e de uma fadiga muscular, para que possa estar completamente recuperado e bem fisicamente. Gustavo Coutinho é o artilheiro da Série B, com 12 gols.

“No momento, nossa preocupação foi que tivesse ocorrido uma lesão no tendão de Aquiles (pé esquerdo), até pela forma como aconteceu, as queixas do jogador. Porém, nós iniciamos o tratamento, ontem (segunda-feira, 25), ele realizou exames de imagem. Para felicidade nossa, ele teve uma lesão no músculo tríceps sural da panturrilha. Isso nos deixa mais confiantes na recuperação”, detalhou Gleyder Sousa.

Os exames afastaram o temor de que houvesse uma lesão séria, no tendão de Aquiles do pé esquerdo, o que poderia resultar numa cirurgia, como ocorreu com os zagueiros Emerson Santos e Ramon Menezes.

Gustavo Coutinho vai se preparar para retornar bem nos próximos dias. “Vamos fazer um trabalho para (tratar) a fadiga muscular. Vamos fazer trabalho regenerativo, vamos cicatrizar esta lesão e iniciar um trabalho de transição e de força, pensando no jogo contra o Ituano”, previu o médico do Atlético.

Segundo Gleyder Sousa, após a imobilização da perna esquerda no final de semana, dos exames de imagem e do início do tratamento, o goleador também vai fazer um trabalho de força na perna.

“Em relação à lesão, foi muito pequena. A nossa preocupação persiste porque, associada a esta lesão (panturrilha), ele tem uma fadiga muscular. Hoje (terça-feira), o atleta já iniciou o trabalho de força. Logo, nos próximos dias, iremos vê-lo no campo. Porém, para o próximo jogo (domingo, 1º, contra o Ceará), é pouco provável“, afirmou Gleyder Sousa