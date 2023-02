Guto Ferreira avalia evolução do Goiás e espera mais crescimento

Após nove rodadas e um sistema de rodízio que colocou em campo mais de 30 jogadores diferentes, o técnico Guto Ferreira avalia como positivo o início do trabalho no Goiás, mas alerta sobre a necessidade de maior crescimento do futebol apresentado pela equipe de olho nos principais objetivos do clube na temporada.

Guto Ferreira acredita que o processo de rodar o elenco e dar oportunidades para muitos jogadores tem sido feito com critério e por isso os resultados começam a aparecer de forma mais clara. O treinador esmeraldino sabe que um elenco forte será crucial para o sucesso ao longo de 2023.

"É acreditar no que você está fazendo, no grupo que você tem em mãos e trabalhar muito. Desde o primeiro treinamento, nós sempre respeitamos todos os jogadores", disse Guto Ferreira. "Se isso trouxesse resultados ruins era porque a troca estava sendo feita a esmo, mas na medida que o jogador recebe oportunidade e se sente parte da estrutura, ele vai treinar com mais ênfase", comentou o técnico esmeraldino.

Apesar dos resultados, a liderança do Campeonato Goiano e a classificação antecipada para as quartas de final, Guto Ferreira lembra que o time ainda precisa elevar o nível de atuação, mas quer que o time mantenha uma regularidade. "Não conseguimos fazer um jogo nota nove ou nota dez, mas estamos em todos os jogos fazendo nota seis ou nota sete. E isso não é só para o Campeonato Goiano, mas para o que nós queremos para a equipe", frisou Guto Ferreira.

"Precisamos crescer para as competições maiores, precisamos ter um futebol impositivo para nivelar com os maiores. Estamos em um processo, no caminho certo, mas ainda estamos longe do ideal", completou o treinador do Goiás.