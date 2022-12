Guto Ferreira chega ao Goiás e sobe o sarrafo: 'buscar fazer uma temporada melhor'

O técnico Guto Ferreira já iniciou seu trabalho no comando da comissão técnica do Goiás e foi apresentado oficialmente pela diretoria esmeraldina no início da tarde desta segunda-feira (19). O treinador traça como objetivo fazer com que a próxima temporada do Goiás seja melhor que 2022 e confia na força do trabalho coletivo para que o time esmeraldino obtenha sucesso.

Em 2022, o Goiás começou o ano com o vice do Campeonato Goiano, avançou até as oitavas de final da Copa do Brasil e terminou a Série A em 13º lugar, conseguindo vaga na Copa Sul-Americana.

O novo treinador do Goiás foi apresentado pelo vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, que revelou que já havia tentado contratar Guto Ferreira em outras ocasiões.

O técnico disse que o interesse em trabalhar na Serrinha também partia dele. "Sabemos da grandeza do Goiás, da qualidade e a tradição que sempre teve no futebol brasileiro, sempre foi meu interesse estar aqui e sempre deixei as portas abertas", disse Guto Ferreira.

Leia também:

+ Torcedores da Argentina passam a noite no obelisco e se preparam para chegada do elenco

+ "Nós voltaremos", avisa Mbappé um dia após derrota com a França

O parâmetro para Guto Ferreira é superar os resultados obtidos pelo Goiás em 2022. O treinador acredita que o clube esmeraldino precisa subir de forma contínua os degraus dentro do cenário nacional ano após ano. "Buscar fazer uma temporada melhor do que foi no ano passado (2022). É difícil, porque o Goiás fez uma boa temporada. Mas nós temos que fazer isso", destacou.

Contratado pelo Goiás horas depois de ser desligado do Coritiba, Guto Ferreira acredita que iniciar um trabalho em pré-temporada é importante, apesar de enxergar pontos positivos também em outras situações para se chegar ao comando de uma equipe de futebol.

"No meio da temporada, tudo é mais difícil porque muitas vezes falta tempo, mas você já está vendo o resultado dela. No início da temporada, passa por mudanças que podem ser para melhor ou pior. Nós esperamos que, com as peças perdidas e as que estão sendo repostas, junto com nosso trabalho, consigamos melhorar e fazer um Goiás ainda mais forte do que foi na temporada. Essa é nossa intenção e nosso desafio", garantiu o treinador.

Para isso, o treinador esmeraldino acredita que seu bom conhecimento sobre o elenco do Goiás poderá facilitar neste primeiro momento de adaptação. Ao mesmo tempo, o treinador salienta a importância de um trabalho coletivo e de união de forças de sua comissão técnica, que conta ainda com os auxiliares André Luís e Alexandre Faganello, além do preparador físico Juninho, juntamente com a comissão técnica permanente composta pelo auxiliar técnico Emerson Ávila e o preparador físico Ednílson Sena.

Veja outros trechos da entrevista coletiva:

Sobre os objetivos e o Goianão

"Vamos trabalhar dentro da realidade colocada pela direção. Enquanto treinador, quero ganhar sempre, mas temos de trabalhar dentro da realidade. Por mais que eu conheça o futebol de Goiás, não conheço nada em relação a vocês e da direção, existem nuances que eles sabem de cor e salteado. Existem níveis de importância de competições para o Goiás dentro do ano e vamos trabalhar para atender às expectativas da direção. O torcedor quer sempre ganhar, eu também quero ganhar. Se a gente puder atender as expectativas deles e a nossa for atendida também, alcançamos nossos objetivos"

Trabalhar com a comissão permanente

"Profissionais do nível de Emerson Ávila e do professor Ednílson têm sempre muito a agregar. Primeiro, pelo perfil de pessoas que são. São pessoas que buscam agregar valores ao trabalho e somar dentro de um trabalho de equipe. O Emerson Ávila é um amigo meu de longa data, desde quando ele era treinador do infantil do Cruzeiro e eu era treinador do juvenil do Internacional. Com a experiência deles e o fato de eles já estarem adaptados aqui, vai acelerar processos dentro do nosso trabalho. Ninguém trabalha sozinho e os grupos de hoje são grandes, o futebol precisa de muitos olhos, muitas mentes direcionadas para o mesmo lado, para o mesmo foco. Claro que debatendo, sim, pois não sou o dono da verdade. Podem vir posicionamentos em relação ao trabalho, mas só vão agregar. Podem entrar, em um primeiro momento, em conflito com o nosso, mas vai nos fazer refletir para trazer a melhor solução para o Goiás"

O estilo de jogo e o “futebol agradável”

"O futebol sempre é montado em cima de características dos jogadores que você tem, e você tem que buscar o equilíbrio entre a defesa, o meio-campo e o ataque. Geralmente, quando a equipe é superior em algum aspecto ela joga um futebol agradável. Quando enfrenta equipes muito mais fortes fica mais difícil ter um futebol mais agradável, pois ela precisa nivelar o jogo com o outro e o jogo pode acabar ficando feio, pois naquele momento o resultado é mais importante que a beleza do espetáculo. Se dependesse só de nós e todos fossem nivelados, iríamos sempre buscar o futebol mais vistoso, mas nem sempre isso é possível. Temos de nivelar essa parte com a conquista dos resultados. Se isso acontecer vai ser muito bom e é isso que nós buscamos"

Carinho da torcida em sua chegada

"Fico muito feliz em ter essa troca muito importante de energia e carinho, tenho conseguido isso. Não podemos esquecer que somos pessoas públicas e como tal temos de servir, de estar à disposição. Tem momentos que isso não vai ser possível, mas, se eu não quiser estar a servir, tenho que ficar dentro de casa ou não assumir uma condição que assumi. Isso é muito importante. O torcedor também necessita desse carinho, pois o tempo todo eles estão dando carinho. É uma troca justa"