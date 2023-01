Guto Ferreira despista sobre formação titular do Goiás, mas cita estratégia para vencer Aparecidense

O técnico Guto Ferreira despistou sobre qual será a formação utilizada na estreia do Campeonato Goiano diante da Aparecidense, nesta quinta-feira (12), às 20h30, no Estádio Hailé Pinheiro. O treinador admite que tem algumas opções sendo analisadas e que vai se pautar pela condição física dos atletas, além de outros fatores para montar o time mais forte possível para buscar a vitória sobre o Camaleão.

O treinador esmeraldino disse que está ansioso para realizar sua estreia pelo Goiás e ter o primeiro contato com o torcedor no estádio. Ele faz os últimos ajustes na equipe para a estreia e tem feito avaliações sobre o estágio de preparação física dos jogadores. Guto Ferreira explicou que o time esmeraldino precisará concluir esse período de preparação da equipe dentro do campeonato e que por isso precisa pensar nas estratégias para aproveitamento do elenco de forma global.

Para a estreia, Guto Ferreira também lembrou que existem pendências de regularizações de reforços e ainda criticou a Confederação Brasileira de Futebol, que, segundo ele, trabalha em sistema de plantão neste período importante para regularizações de atletas em clubes de todo país.

“A gente tenta administrar da melhor maneira possível o momento de cada jogador e a maneira que está a tabela. Tem jogadores que, se jogando 90 minutos, pelo tempo curto e pelo momento físico, tenham dificuldade para jogar no domingo. Então nós vamos jogar com tudo isso”, explicou Guto Ferreira.

Até o momento, sete dos 13 reforços já confirmados pelo clube para 2023 estão regularizados com nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF. São eles: o meia Carlos Maia, o zagueiro Eduardo Thuram, os atacantes Fernandinho, Philippe Costa e os volantes Willian Oliveira, Zé Ricardo e Felipe.

Sobre o confronto contra a Aparecidense, Guto Ferreira elogiou o técnico Moacir Júnior e o trabalho realizado pelo Camaleão em 2022, ponderou sobre o tempo maior de preparação física do adversário, mas disse que o Goiás vai trabalhar para buscar superar as adversidades e estrear com vitória em casa.

“Estão algumas semanas na nossa frente no aspecto físico. Temos que achar maneiras de estar melhor que eles em algumas situações”, destacou o técnico Guto Ferreira. Sobre a montagem do Goiás, Guto Ferreira disse que já trabalhou três formações táticas diferentes para a equipe e já pensa em outras formas para aumentar o leque de possibilidades ao longo da temporada. “Temos algumas opções e vamos buscar sempre a que melhor se encaixa e que possa tirar o melhor do Goiás”, frisou.