Guto Ferreira, no Goiás, avalia temporada à espera dos desafios maiores

Guto Ferreira completou dois meses como técnico do Goiás, vê a equipe no rumo certo, mas ainda espera um teste mais adequado para medir o potencial da equipe de acordo com os desafios que o clube tem na temporada. O treinador deseja ser campeão goiano para que isso ajude a pavimentar o caminho no ano.

Guto Ferreira não se ilude com a liderança na fase de classificação obtida pelo Goiás no Campeonato Goiano. O treinador sabe que o desafio esmeraldino é difícil na Série A. No entanto, o treinador elogiou o discernimento que o clube possui sobre o papel dele no cenário nacional. Por isso, sabe que é fundamental que o trabalho desenvolvido por ele e sua comissão técnica seja de excelência. Um bom resultado pelo Goiás na Série A vai, consequentemente, gerar prestígio para o profissional que estiver no comando.

“Você tem que ter alguma coisa diferente. O seu caminho não é o mesmo de quem tem dinheiro. O seu caminho é a descoberta de talentos, a qualidade de trabalho e, principalmente, o grupo, o trabalho em equipe e em alta intensidade”, destacou Guto Ferreira.

Um dos pontos defendidos por Guto Ferreira para que o Goiás consiga sucesso na temporada, que tem no calendário Copa Verde, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A, além do Goianão, é a formação de um elenco que tenha qualidade, empenho e que possua ao menos 20 jogadores com nível parecido.

No Goianão, o técnico adotou o rodízio de atletas e deu oportunidade para 32 jogadores. Aprovou o nível de competitividade no elenco e acredita que o Goiás só tem a crescer nesse ritmo. “Essa engrenagem de concorrência é muito importante. Eles não podem entrar mal porque cedem espaço para o outro. Começa a ter um desafio e quem ganha com isso é o Goiás”, frisou.

Apesar dos elogios e avaliações positivas, Guto Ferreira não vê como utilizar o momento esmeraldino como parâmetro para o resto da temporada. O treinador ainda deseja ver o clube contra adversários mais poderosos. No Goianão, o clube enfrentou clássicos contra Atlético-GO e Vila Nova, equipes que estão na Série B.

“Nós ainda estamos jogando em um nível que não conseguimos avaliar o estágio de enfrentamento que estamos. Dentro do estado, estamos com um crescimento visível e com os resultados acontecendo, mas, a nível nacional, nós não temos ideia”, destacou.

Outro aspecto do trabalho de Guto Ferreira é a força do conjunto. O treinador entende que o Goiás tem sido forte coletivamente, sem maiores destaques individuais. Nas últimas boas campanhas do time esmeraldino na Série A, o Goiás teve protagonistas claros como o atacante Michael, em 2019, e o centroavante Pedro Raul, na temporada passada. Desta vez, Guto Ferreira não enxerga um nome que possa ser esse destaque no momento. No entanto, não descartou que a equipe possibilite o surgimento de um nome.

“Toda trajetória do time, até agora, tem sido embasada em conjunto, em trabalho de grupo. Em um jogo, se destaca um, em outro jogo, o destaque é para outro, mas não tem ninguém fazendo toda a diferença e sendo o âncora até agora. Existe um nível de participação efetiva de todos, mas um cara que diga ‘jogue em mim e eu decido’. Isso pode acontecer durante a competição e alguém acabar assumindo”, salientou o treinador.

Após cumprir o primeiro objetivo do clube, com a classificação na liderança do Goianão, Guto Ferreira mira o título estadual, que não é conquistado desde 2018 pelo Goiás. O treinador destacou que uma eventual conquista seria uma forma de confirmar que o trabalho está sendo bem desenvolvido.

“Todo trabalho é marcado por títulos. Um título trabalha de tal maneira na cabeça do jogador que afirma conceitos, trabalho, eleva o nível dos jogadores. É importante para uma série de coisas. Começa a tirar dúvidas da cabeça do jogador, mas pode gerar soberba, confiança em demasia. Isso tudo tem de ser controlado. Mas eu prefiro ter o título”, disse o treinador esmeraldino.

Natural de Piracicaba, o técnico, de 57 anos, disse que tem vivido bem em Goiânia e elogiou o povo goiano. Guto Ferreira, aos poucos, vai se sentindo em casa em seu novo clube. “Gosto da simplicidade, da maneira das pessoas de ser. Até porque eu também sou uma pessoa simples.”