Hazard anuncia aposentadoria da seleção belga após fracasso na Copa

O meio-campista Eden Hazard, 31, usou suas redes sociais para anunciar a aposentadoria da seleção belga. O desempenho da equipe na Copa do Mundo foi decepcionante, com uma eliminação na fase de grupos e rachas dentro do elenco.

"Uma página vira hoje... Obrigado pelo apoio inigualável. Obrigado por toda a felicidade compartilhada desde 2008. Decidi encerrar a minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou sentir saudades de vocês", escreveu.

O jornal belga Het Laatste Nieuws revelou que Hazard já tinha discutido a intenção de se aposentar da seleção com os seus companheiros logo após a partida contra a Croácia, que sacramentou a queda. O time somou quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

O perfil oficial da seleção belga também desejou boa sorte ao jogador. "Tudo de bom, capitão", escreveu.

Hazard estreou pela seleção principal da Bélgica aos 17 anos, contra Luxemburgo, em 19 de novembro de 2008. Foram 126 partidas, com 33 gols e 36 assistências no período. Ele foi capitão em 56 oportunidades. Agora, o jogador deve focar sua carreira no Real Madrid, em que também perdeu espaço nos últimos anos.