Henrique Almeida, sobre mais um gol pelo Vila Nova nos acréscimos: 'Raio cai duas vezes'

LUIZ FELIPE MENDES

Após decidir novamente um jogo da Série B nos acréscimos do segundo tempo, o atacante Henrique Almeida, do Vila Nova, comemorou "o raio caindo duas vezes". Na noite desta terça-feira (14), o jogador marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Tigre sobre o Novorizontino, assim como havia feito diante do Operário-PR.

No dia 4 de maio, pela 4ª rodada da Série B, o Vila Nova venceu o Operário-PR por 1 a 0 no OBA. O único gol da partida foi de Henrique Almeida, de peito, aos 50 minutos do segundo tempo.

Dez dias depois, o Tigre ganhou do Novorizontino por 2 a 1, outra vez no OBA. Novamente, Henrique Almeida decidiu, aos 48 do segundo tempo, de novo de peito.

"Provamos que o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Tomara que caia a terceira, a quarta, e assim por diante. Brincadeiras à parte, é o trabalho do dia a dia. Nós sabemos da dificuldade do campeonato, não tem jogo fácil. Todo jogo vai ser difícil, todo mundo vem para cá e sabe que aqui é difícil. A gente não desiste, luta até o final", analisou Henrique Almeida.

Além disso, o atacante também enalteceu a torcida colorada, que marcou presença no OBA. O Vila Nova segue com 100% de aproveitamento como mandante na Série B, com três vitórias em três jogos.