Heron é regularizado e pode reestrear pelo Goiás

O zagueiro e lateral esquerdo Heron foi regularizado e pode voltar a jogar pelo Goiás. Após empréstimos, o jogador de 22 anos retornou ao clube goiano e está à disposição do técnico Guto Ferreira para ser utilizado no Goianão 2023. O atleta já treina com o elenco há semanas e aguarda por oportunidade para jogar.

Apesar de zagueiro, Heron joga como lateral esquerdo e pode ser utilizado pelo treinador nas duas posições. A primeira escolha é a zaga, mas se necessário ele está apto para jogar como lateral.

Revelado nas categorias de base do Goiás, Heron fez sua última partida pelo clube esmeraldino em julho de 2021, antes de ser emprestado ao Vejle BK, da Dinamarca. Após uma temporada pelo clube escandinavo, Heron voltou a ser emprestado, mas desta vez para o Sheriff Tiraspol, da Moldávia.

No clube do leste europeu, Heron teve a experiência de jogar campeonatos nacionais e também algumas partidas da Liga Europa. Agora, deve ter oportunidades novamente no Goiás, pelo qual fez 48 partidas no time profissional.

O Goiás volta a campo nesta quinta-feira (19), pela 3ª rodada do Goianão 2023. O time esmeraldino recebe o Anápolis, na Serrinha, a partir das 19h30.