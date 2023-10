Higo Magalhães no Vila Nova: boa relação com elenco e conhecimento do clube são diferencial

O Vila Nova surpreendeu com a repentina demissão do técnico Lisca após apenas um mês de trabalho, mas usou a lógica para encontrar o substituto ideal para a reta final desta Série B. A volta de Higo Magalhães, de 41 anos, é considerada acerto do clube por jogadores que trabalharam com o treinador no passado e que apontam que o ambiente favorável criado pelo técnico pode ser crucial para que a missão difícil do acesso possa ser trabalhada de forma mais serena.

Higo Magalhães começará neste sábado (28) sua segunda passagem como treinador efetivo do Vila Nova. Em sua primeira passagem, Higo Magalhães disputou quatro clássicos contra o Atlético-GO, todos eles no Campeonato Goiano de 2022. Na fase de classificação, o Tigre ganhou as duas partidas por 3 a 2 (no OBA) e 2 a 0 (no Antônio Accioly). Na semifinal, o Dragão deu o troco com um empate e uma vitória, eliminando o Vila.

O técnico se destacou nas categorias de base do Tigre até ganhar sua primeira oportunidade como interino no início da temporada de 2021.

Na ocasião, a diretoria colorada tinha optado pela demissão de Márcio Fernandes, que tinha sido campeão da Série C meses antes. Higo Magalhães assumiu por um jogo e perdeu o clássico para o Goiás, na Serrinha, pelo Campeonato Goiano.

O treinador não demoraria três meses para ter uma nova oportunidade. Após a demissão de Wagner Lopes, na véspera do clássico contra o Goiás pela Série B, Higo Magalhães assumiu de forma interina e desta vez por um período maior. Liderou a campanha do Tigre naquela Série B e fez com que a equipe pudesse permanecer na divisão sem maiores sobressaltos.

Higo Magalhães ficou como interino até ser efetivado na reta final de 2021 e renovar contrato para 2022.

Naquele momento, o treinador saía de uma condição de auxiliar técnico da comissão permanente para líder. Com a decisão, Higo Magalhães passou também a ser mais cobrado e correr riscos de demissão. Mas o jovem treinador queria naquele momento experimentar esse tipo de situação na carreira.

Na nova temporada, a primeira que iniciou como treinador profissional, Higo Magalhães levou o Vila Nova à semifinal do Goianão, foi eliminado pelo Fluminense na 3ª fase da Copa do Brasil e comandou a equipe até a 7ª rodada da Série B, quando o Tigre ocupava apenas a 16ª posição na tabela.

Somando períodos de interino e efetivo, Higo Magalhães é o treinador com mais jogos na gestão de Hugo Jorge Bravo, com 62 partidas à frente da equipe.

Para o meia Matheuzinho, que foi comandado por Higo Magalhães nas últimas temporadas, a diretoria colorada acertou na decisão de repatriar o treinador. “O Higo é um cara do bem, que, apesar de não ter um nome forte, tem todas as condições de chegar a esse patamar. É muito trabalhador. Estou na torcida”, frisou o jogador, que esteve por último no América-RN.

Jogador da confiança de Higo Magalhães no período em que esteve no Vila Nova, Matheuzinho destaca qualidades no trabalho do treinador. “O diferencial é a pessoa dele, muito trabalhador e humilde, que ganha o grupo por não ter vaidade”, frisou.

Outro jogador que foi importante na adaptação de Higo Magalhães no cargo de treinador em sua primeira passagem pelo Vila Nova foi o atacante Pedro Júnior. “Nesse momento, não tinha nome melhor. Conhece bem o Vila Nova e tem o vestiário nas mãos, além de ser bom treinador”, disse Pedro Júnior.

Auxiliar técnico do Vila Nova na passagem de Higo Magalhães como treinador, Rafael Toledo enalteceu virtudes no trabalho. “O Higo consegue extrair o máximo dos atletas na forma que ele conduz os treinos e os jogos, sempre uma maneira muito objetiva”, destacou Rafael Toledo, que trabalha como auxiliar técnico no futebol austríaco.

O ex-auxiliar técnico do Vila Nova foi mais um a exaltar a capacidade de liderança que Higo Magalhães consegue exercer perante o grupo de jogadores. “O relacionamento pessoal com os atletas é altamente positivo. Escolha ideal para esta reta final de Série B”, completou Rafael Toledo.