Inacreditável: Vila Nova decepciona, perde para o ABC e deixa escapar acesso

Em um cenário inacreditável em Natal, o Vila Nova não aproveitou a chance para conquistar o inédito acesso à Série A. Neste sábado (25), no estádio Frasqueirão, o time colorado perdeu para o ABC, por 3 a 2, e desperdiçou a melhor oportunidade de sua história para subir à elite nacional. Em 2024, o Tigre seguirá na Série B.

No jogo, Rafael Donato marcou gol contra e o ABC fez mais dois com Thonny Anderson. Donato marcou também dois gols para o Vila Nova.

O G4 da Série B termina com Vitória (72 pontos), Juventude (65), Criciúma (64) e Atlético-GO (64).

A equipe goiana só dependia de si para subir. Bastava vencer. A derrota e outros resultados, como a vitória do Atlético-GO sobre o Guarani, tiraram o Vila Nova do G4 na última rodada da competição nacional.

A atuação do Vila Nova foi bem abaixo do que se espera de uma equipe que está a uma vitória do acesso diante de um adversário rebaixado há quatro rodadas. O time goiano jogou mal no 1° tempo, não criou chance para marcar e foi punido por um ABC inspirado.

Thonny Anderson saiu do banco de reserva logo no início de jogo, no lugar de Matheus Anjos, machucado, e participou da jogada do gol contra de Rafael Donato, o primeiro do jogo e que logo já deixou a torcida colorada atônita. 1 a 0. Depois, o meia do ABC marcou o segundo gol do ABC, que praticamente acabou com a esperança colorada de subir à Série A.

Rafael Donato, aos 33 minutos do 2° tempo, ainda diminuiu para o Vila Nova após o primeiro tempo desastroso. Mas não adiantou. O ABC ainda aumentou para 3 a 1 com um gol de pênalti, convertido por Thonny Anderson, e Donato ainda marcou mais um, fechando a derrota por 3 a 2.

O enredo nesta temporada foi mais doloroso para o torcedor colorado pelo fato do clube ter chegado até a última rodada com chance imperdível de subir. A arrancada na reta final colocou a equipe no G4, empolgou a torcida que viajou para Natal e lotou os setores disponíveis para a torcida no Frasqueirão. Só que frustração, mais uma vez, marcou a tentativa do Vila Nova para subir à Série A.

Essa foi a melhor campanha do Vila Nova na Série B. O Tigre terminou com 61 pontos. Não foi o suficiente para a conquista do inédito acesso.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 38ª rodada

Jogo: ABC x Vila Nova

Local: Estádio Frasqueirão (Natal-RN)

Data: 25/11/2023

Horário: 17 horas

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz/RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone/RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ

VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ (VAR-FIFA)

3 ABC: Michael; Alex Silva, Habraão, Jhonnathan e Romário; Nathan Melo (Gedeilson), Randerson e Ramon; Matheus Anjos (Thonny Anderson), Wallyson (Gustavo) e Weliton (Anderson). Técnico: Tostão.

2 VILA NOVA: Dênis Júnior; Marcelinho (João Lucas), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado (Diego Renan); Cristiano e Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas, Neto Pessoa (Henrique Almeida) e Ronald (Everton Brito). Técnico: Higo Magalhães.

Gols: Rafael Donato, contra, aos 13 minutos (ABC), Thonny Anderson, aos 41 minutos do 1º tempo (ABC); Rafael Donato, aos 33 minutos do 2° tempo (Vila Nova); Thonny Anderson, aos 48 minutos do 2º tempo; Rafael Donato, aos 64 minutos do 2º tempo

Público pagante: 3.533

Público total: 4.054

Renda: R$ 170.810,00