Inquérito é concluído, e procuradoria do STJD vai denunciar jogadores por manipulação na Série B

Colaborou: Alexandre Ferrari

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai denunciar os jogadores que se tornaram réus no processo por manipulação de resultados na Série B. Maurício Neves Fonseca é o auditor responsável pelos inquéritos nas partidas Vila Nova 0 x 0 Sport e Sampaio 2 x 1 Londrina, válidos pela última rodada da Série B 2022, e os encaminhou para a Procuradoria.

No inquérito, o auditor entendeu que foram identificados fortes indícios na participação de atletas no esquema de manipulação, como informou o STJD.

O próximo passo é a Procuradoria do STJD decidir por denunciar ou arquivar o inquérito.

Para especialistas ouvidos pela reportagem, os jogadores podem até ser banidos do futebol. Com base nos artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), os atletas também podem ser multados e suspensos.

A reportagem em 19 de abril, o procurador-geral Ronaldo Botelho Piacente antecipou que vai oferecer denúncia contra os jogadores, inicialmente os que se tornaram réus com base na investigação da 1ª fase da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Os envolvidos na 2ª fase da investigação, que engloba jogos da Série A do Brasileiro e dos Estaduais, devem ter o mesmo caminho, mas o STJD vai esperar a denúncia do MP-GO, que pode, inclusive, aumentar o número de alvos, como ocorreu na primeira denúncia.

Outro jogo da Série B é investigado: Criciúma 2 x 0 Tombense. O auditor é José Perdiz, que, assim como Maurício Neves, é vice do Pleno do STJD.

Com base no processo que corre na Justiça comum envolvendo réus que estavam nos jogos já com inquérito concluído no STJD, os jogadores são:

Romário, ex-Vila Nova, sem clube atual

Gabriel Domingos, ex-Vila Nova, sem clube atual

Mateusinho, ex-Sampaio Corrêa e está no Cuiabá

Allan Godoi, ex-Sampaio Corrêa, sem clube atual

André Queixo, ex-Sampaio Corrêa, afastado pelo Ituano

Ygor Catatua, ex-Sampaio Corrêa e está no Sepahan, o Irã

Paulo Sérgio, ex-Sampaio Corrêa, afastado pelo Operário-PR

No jogo Criciúma 2 x 0 Tombense, o jogador que se tornou foi Joseph, ex-Tombense, sem clube atual.

O STJD não informou quando a Procuradoria deve decidir pela formalização da denúncia ou não. "Não temos mais informações para passar. O inquérito correu em sigilo. Somente após denúncia é que serão divulgados nomes. A conclusão do inquérito está com a Procuradoria e temos que aguardar para ver se haverá denúncia ou se entendem pelo arquivamento", disse o órgão.

Segundo o STJD, os processos contam com provas enviadas pelo MP-GO. A conclusão enviada pelo auditor será analisada pela Procuradoria e os envolvidos serão denunciados e julgados com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O que aconteceu nos jogos da Série B suspeitos de manipulação:



5/11/2022 - 36ª rodada - Sampaio Corrêa 2 x 1 Londrina

- Jogadores do Sampaio Corrêa toparam, segundo processo do MPGO, cometer um pênalti;

- Um pênalti foi cometido por Matheusinho.

5/11/2022 - 36ª rodada - Criciúma 2 x 0 Tombense

- O volante Joseph aceitou cometer um pênalti na partida, diz o processo;

- Joseph cometeu um pênalti na partida.

6/11/2023: Vila Nova 0 x 0 Sport

- Romário e Gabriel Domingos aceitaram cometer um pênalti na partida, diz o processo;

- Não houve pênalti na partida.