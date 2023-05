Investigado por manipulação de resultado, Moraes volta aos treinos com bola no Atlético-GO

Moraes Júnior, jogador versátil que atua como lateral esquerdo, meia e atacante, retornou aos treinos com bola no Atlético-GO. Um dos alvos da 2ª fase da Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação de resultados para favorecer apostas esportivas, o jogador estava afastado dos treinamentos no gramado desde o dia 19 de abril.

A investigação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do atleta na manhã do dia 18 de abril, quando ele ainda treinou no CT do Dragão. Logo depois, foi afastado dos trabalhos no campo e ficou apenas se exercitando na academia do clube.

A diretoria atleticana ainda não definiu se o jogador será relacionado para os próximos jogos da Série B. O clube monitora a situação do atleta, que ficou cerca de duas semanas sem treinar com bola e não foi relacionado para os jogos contra CRB-AL, Tonbense-MG e Chapecoense-SC.

O jogador atleticano é investigado por causa de manipulação de resultados de jogos da Série A do Brasileiro 2022, quando estava no Juventude-RS. No esquema, alguns atletas do clube gaúcho teriam sido aliciados para receberem cartões amarelos em alguns jogos.

Outros jogadores sob investigação da Operação Penalidade Máxima têm atuado pelos atuais clubes, como o zagueiro Eduardo Bauermann, titular do Santos na Série A e na Sul-Americana, e o também zagueiro Victor Ramos, capitão da Chapecoense-SC na derrota de 1 a 0 para o próprio Atlético-GO, na última terça-feira (2).