Iván Torres, 1º paraguaio na história do Goiás, tem tatuagem do Messi e reconhece expectativa

Iván Torres é o primeiro jogador paraguaio que defenderá o Goiás na história. O meia de 32 anos estava no Olimpia, do Paraguai, e chega em definitivo ao clube goiano com vínculo de um ano com possibilidade para renovação por mais um. Ele será o atleta do 11º país diferente a defender a equipe esmeraldina.

Ao longo da história, sem considerar atletas brasileiros naturalizados, o Goiás já teve jogadores de Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Bolívia, Chile, Espanha, Angola, Japão e Sérvia. A lista agora aumentou com o Paraguai.

São 25 jogadores estrangeiros na história da equipe esmeraldina - confira a lista no final deste texto. Os dados são do Futebol de Goyaz.

O jogador chegou ao Goiás com status de principal contratação da temporada. Meia esquerda, que também atua como lateral, Iván Torres foi revelado pelo Cerro Porteño e chegou ao Olimpia em 2015. Ficou vinculado ao clube paraguaio até o ano passado - em 2017, teve rápida passagem pelo Colón, da Argentina.

“É um privilégio assumir essa responsabilidade enorme. Vim para o Goiás com muita gana. O clube confiou em mim e creio que posso assumir o compromisso, que para mim é enorme. Estou muito feliz, sei que a torcida tem muita expectativa em mim e vou trabalhar para cumprir com essa expectativa. Quero trazer minha experiência, ser mais um companheiro que quer ganhar. Vencer é um hábito que é construído todos os dias”, falou o jogador.

Iván Torres afirmou que quer ajudar o Goiás também sendo um dos líderes do elenco. O meia citou que será importante que o plantel esmeraldino esteja focado e unido para ajudar o clube a buscar os objetivos da temporada: título goiano e acesso à Série A.

“Sei que o principal objetivo é subir à 1ª Divisão e não há tempo para perder. Em cada momento, treinos e partidas, vamos competir. Sou muito competitivo e quero animar os companheiros, somos um grupo sólido e forte. Será importante ter união entre todos. Não quero me impor a nada, mas ser um bom companheiro dentro e fora de campo”, salientou Iván Torres.

Além do bom futebol, o meia chamou atenção por causa das suas tatuagens. Uma delas do craque Lionel Messi, argentino campeão do mundo na última Copa, que foi disputada no Catar em 2022. O título da seleção albiceleste, inclusive, foi o motivo que originou a tatuagem do camisa 10 da Argentina.

“A maioria das tatuagens são reconhecimento a meus filhos e de coisas que eu gosto que fazem parte da minha vida. Já o Messi é porque apostei que a Argentina não seria campeã do mundo e perdi. A aposta era que se a Argentina fosse campeã, eu faria a tatuagem. Mas ele também é meu ídolo máximo e melhor jogador do mundo”, justificou Iván Torres, que já treina no Goiás há alguns dias e aguarda regularização para ficar apto para estrear pelo novo clube.

Confira a lista dos 25 estrangeiros na história do Goiás