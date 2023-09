Jair Ventura acredita na vitória do Atlético-GO sobre o Ceará “Temos de fazer nossa parte”

O Atlético-GO fechará, na noite de domingo (1º), a 30ª rodada da Série B. O Dragão jogará diante do Ceará, às 18 horas, na Arena Castelão. A equipe rubro-negra entrará em campo sabendo os resultados dos concorrentes e, mesmo que não sejam favoráveis, terá de vencer para se manter dentro da disputa pelo acesso. Com 47 pontos, o time goiano espera conquistar a vitória na capital cearense.

“Será uma situação diferente. Eu me lembro que vínhamos abrindo as rodadas, fazíamos a nossa parte, mas só que todo mundo fazia a parte dele, também. Agora, será diferente e não tem como não ver o que aconteceu (na rodada). Temos de fazer a nossa parte. Não é clichê, é porque temos de fazer mesmo”, ressaltou o treinador atleticano.

Jair Ventura faz mudanças na defesa, em que Luiz Felipe volta a ser titular após suspensão, ao lado de Alix Vinícius, enquanto que Heron perde a posição. Shaylon atuará no meio-campo e no ataque, entram Matheus Peixto e Kelvin. O principal desfalque será o goleador Gustavo Coutinho, autor de 12 gols.

“Se não fizermos, não vamos conseguir chegar. Estamos atrás de algumas equipes, apesar de serem poucos pontos. Var ser decidido assim, jogo a jogo. Até a última rodada, será uma briga boa e que possa dar certo para nós no final, com acesso”, acrescentou Jair Ventura, confiante no potencial do elenco e na preparação durante a semana.

“A preparação foi muito boa, mais uma semana boa de trabalho. Vamos para mais uma final de Copa do Mundo, tem sido assim desde que chegamos. É mais um adversário (Ceará) difícil e tem elenco qualificado. Precisamos da vitória, do primeiro ao último minuto. Que o time possa conseguir esta vitória, que vai nos deixar mais próximo do objetivo", previu o técnico.

Mesmo que o Ceará tenha chances mínimas de acesso, Jair Ventura acredita que o adversário jogará as últimas fichas na vitória, para continuar vivo.

“Neste jogo, com a vitória eles (Ceará) entram na briga. Então, com certeza, virão para cima, pois têm a torcida apaixonada. Já joguei lá (Arena Castelão), é mais uma decisão, um jogo grande, com dois dos melhores elencos da Série B. Nosso time é muito bom, o time deles (Ceará) também tem muita qualidade. Esperamos fazer um grande jogo e que o Atlético-GO possa sair vitorioso”, disse Jair Ventura.