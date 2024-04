Jair Ventura admite mudança de modelo de jogo do Atlético-GO para superar o Inter

O técnico Jair Ventura admitiu que pode fazer mudanças na formação do Atlético-GO para a partida contra o Internacional, mas além disso no modelo de jogo para vencer pela primeira vez na Série A. As equipes se enfrentam domingo (28), às 20 horas, no Beira Rio, pela 4ª rodada do Brasileirão.

O treinador explicou que o estilo ofensivo, com média de 2,6 gols por jogo, marca do Atlético-GO antes da Série A começar, talvez não seja eficiente em determinados momentos dos jogos no Brasileirão.

"Era uma situação que todos nós estávamos ansiosos, saber se a gente ia conseguir implementar esse futebol que apresentamos até o início do Brasileiro. Dentro dessas situações, são três jogos, dois atípicos com expulsões. No jogo que não tivemos expulsão conseguimos impor nosso ritmo e faltou sorte. Vamos tentar uma situação diferente. Talvez sistema ou maneira de jogar para voltar ao caminho das vitórias", declarou o treinador.

Jair Ventura disse que espera que o Atlético-GO faça três grandes jogos no tour pelo sul do País. O Dragão enfrenta o Inter e o Juventude, fora de casa, pelo Brasileirão, e também encara o Brusque, como visitante, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

"Confiança grande que vamos fazer três grandes jogos. Que a gente saiba ter equilíbrio emocional para terminar os jogos com 11 (jogadores), que pode nos deixar próximo do objetivo. Uma vitória nos coloca no campeonato, pois estamos em um campeonato equilibrado e precisamos pontuar. Sempre vai ter sinal de alerta", avisou o treinador.

Uma mudança no time titular contra o Inter pode ser a entrada de Maguinho na vaga de Alejo Cruz. Jair Ventura pretende fazer uma dobra de laterais direito, já que Bruno Tubarão seguirá na equipe.

"(Maguinho) Jogador que já fez essa situação, conheço bem. Pode ser que ele iniciei ou não. Treinamos variações durante a semana", esquivou o técnico.

O treinador atleticano prevê dificuldades contra o Inter e não vê a equipe colorada em desvantagem por ter jogado no meio da semana pela Copa Sul-Americana, no Equador. "A equipe do Inter é extremamente qualificada. Fez vários investimentos. O elenco sobra, não vejo vantagem para nós", opinou Jair Ventura que encara cenário semelhante ao do Goianão e Série B de 2023.

Quando assumiu o Atlético-GO no ano passado, o treinador venceu pela primeira vez no terceiro jogo. No Goianão 2024, embalou a partir da 5ª rodada.

“Não só o Atlético-GO do ano passado, mas do Estadual que começamos com alguns resultados adversos. No momento sim, pelos resultados, mas a confiança nos atletas é alta. Todos os jogos vão ser difíceis. Flamengo, São Paulo, Inter, Botafogo e por aí vai. Série A é assim. Não foi do jeito que queríamos, mas nada vai ser resolvido agora", concluiu.