Jair Ventura comanda Goiás contra Palmeiras

O técnico Jair Ventura, de 43 anos, chega em Goiânia nesta quinta-feira (14) para assumir o time do Goiás e já estará na área técnica esmeraldina contra o Palmeiras, no sábado (16), na Serrinha.

A negociação foi concretizada na noite da quarta-feira (13) e ficou acertado que Jair Ventura chega ao clube com uma comissão técnica composta pelo auxiliar técnico Emerson Ávila, o preparador físico Ednilson Góes e o analista de desempenho Antônio Macedo.

Jair Ventura iniciou a carreira como treinador de futebol no Botafogo, em 2016. Depois de defender as cores do time de General Severiano, o jovem treinador passou ainda por Santos, Corinthians, Sport Recife, Chapecoense e, por último, esteve no Juventude.

No time gaúcho, Jair Ventura liderou a equipe que garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, mas foi demitido em fevereiro durante o campeonato estadual.

Jair Ventura é filho de Jairzinho, ex-jogador tricampeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. Ele deve comandar o treino desta quinta-feira (14) e ser apresentado oficialmente pela diretoria.