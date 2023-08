Jair Ventura prepara Atlético-GO com mudanças e ênfase na posse de bola

A virada de 3 a 2 sobre o Tombense-MG foi a primeira vitória do técnico Jair Ventura à frente do Atlético-GO. O treinador espera que a equipe consiga se encontrar na Série B para alcançar uma sequência de resultados positivos no giro pelo Sul, diante da Chapecoense-SC, na manhã deste domingo (13), e na próxima quinta-feira (17), contra o Londrina-PR.

Na manhã desta sexta-feira (11), houve treinamento no CT do Dragão e, depois, a delegação atleticana embarcou para Chapecó. O treinador garante que o time está preparado para enfrentar as adversidades no giro fora de casa, diante de adversários que lutam contra o descenso. Há a tendência de duas mudanças na formação titular: o retorno do volante Gabriel Baralhas, no lugar de Rhaldney, e do meia-atacante Dodô, na vaga de Luiz Fernando.

“Nosso time é propositivo, tem esta característica de jogar. Não vamos perder isso. Estamos implantando um pouco mais de competitividade, que precisamos dentro desta competição. Então, esperamos este tipo jogo, com uma equipe que terá mais a bola, como foi desde que cheguei. Foram quase 70% (posse de bola) no último jogo, criando mais. Mas sabemos que estaremos jogando na casa do adversário”, destacou o treinador rubro-negro.

Segundo Jair Ventura, a preocupação da comissão técnica tem sido corrigir os erros defensivos, buscar elevar o nível de competitividade e se fortalecer mentalmente. Taticamente, o técnico enfatiza que a equipe atleticana se prepara para enfrentar os adversários, fechados ou não, para jogar por mais triunfos na Série B. O Dragão tem 31 pontos e faz campanha de meio de tabela.

“Estamos preparados para tudo, para uma equipe que possa estar nos esperando, que possa estar marcando alto. Treinamos para todas estas valências e para tudo que possa acontecer no jogo. Muito (o time) vai se condicionar para o que acontece dentro do jogo. Vai depender da partida, mas estamos preparados”, contou o treinador. Jair Ventura tem consciência de que as chances de continuar brigando pelo acesso passam por dois resultados positivos no Sul do País.