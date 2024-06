Jair Ventura sobre derrota do Atlético-GO para o Juventude: “Foi injustiça”

O Atlético-GO deixou o Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, lamentando mais uma derrota na Série A na noite desta quarta-feira (5). O Dragão perdeu de 1 a 0 do Juventude-RS, gol sofrido em uma falha do sistema defensivo no primeiro tempo, e teve chances de empatar no final da partida, quando parou nas boas defesas do goleiro Gabriel. Teve ousadia, mas faltou pontaria.

O time atleticano contabiliza cinco derrotas na elite nacional, continua na zona de rebaixamento, com 4 pontos, e se vê na obrigação de vencer os próximos jogos, começando pelo de terça-feira (11), quando receberá o Corinthians, em Goiânia.

Para o técnico Jair Ventura, o time continua com a dificuldade de aliar desempenho e resultado. “Foi uma injustiça (resultado), mas o futebol não é feito de justiça, mas de resultados”, resumiu o treinador, que também permanece à procura do atacante goleador.

Vagner Love, destaque nos dois últimos jogos, foi substituído no intervalo pelo uruguaio Emiliano Rodríguez. O jovem Max também teve chance de atuar. Nos minutos finais, Emiliano e Max desperdiçaram a chance do empate porque não conseguiram superar o goleiro Gabriel.

“A oportunidade tem sido dada. Espero que (jogadores) possam abraçá-la”, afirmou o técnico atleticano, contabilizando o número alto de conclusões durante o jogo. “Finalizamos. Tivemos o recorde na Série A. Foram 22 finalizações contra 8”, citou o treinador, que espera pelo retorno do artilheiro Luiz Fernando.

O Atlético-GO já entrou com o pedido de efeito suspensivo para o goleador, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em quatro jogos de suspensão da Série A, e espera na sexta-feira (7) uma resposta sobre a solicitação.

As chances desperdiçadas nos dois tempos de jogo fizeram falta ao Atlético-GO nesta quarta-feira (5). Porém, a equipe também cometeu erros defensivos quando estava bem em campo. No escanteio batido pelo veterano Nenê, o goleiro Ronaldo e os zagueiros erraram na pequena área. A bola sobrou para o gol de Lucas Barbosa, aos 37 minutos do primeiro tempo. O Juventude venceu por 1 a 0.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, se manifestou pelas redes sociais e viu uma equipe ofensiva. “O Atlético-GO fez um jogo muito competitivo e não merecia perder esta partida”, avaliou. “O treinador fez as mexidas corretas, teve ousadia e buscou o resultado o tempo todo”, comentou o dirigente, que também elogiou a atuação do árbitro Rafael Claus.

O presidente do Atlético-GO está suspenso por 30 dias pelo STJD depois de fazer críticas pesadas à arbitragem do jogo em que o Dragão foi derrotado pelo Flamengo (2 a 1) na estreia da Série A.