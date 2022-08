Jogadora de 11 anos vive euforia e ansiedade após liminar autorizar inscrição em torneio de futsal

A aflição de Maria Fernanda Rodrigues Alves de Oliveira Gomes, de 11 anos, deu lugar a um sentimento de euforia e ansiedade. É que a pequena jogadora obteve decisão liminar favorável para disputar a 5ª Taça Brasil de Futsal, no início de setembro, em João Pessoa (PB). A garota havia sido proibida de ser inscrita na competição por ser menina.

Após a decisão obtida na noite de quarta-feira (24), Maria Fernanda ficou eufórica com a possibilidade de disputar a competição nacional pelo Formiguinhas, clube pelo qual foi campeã goiana de futsal sub-11. Apesar disso, a família da pequena atleta trata essa primeira vitória com cautela, uma vez que ainda cabe recurso contra a decisão por parte da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

Por isso, a ordem na casa de Maria Fernanda é viver um dia de cada vez até que esteja confirmada a participação da jogadora no torneio que será disputado na Paraíba.

“Fiquei até sem palavras na hora que recebi a mensagem, dizendo que eu poderia jogar. Nem estou acreditando. Muito obrigada a todos pelo apoio. Vou fazer muitos gols e trazer o campeonato para cá”, disse Maria Fernanda.

Desde que o caso foi revelado com a negativa da CBFS de inscrever Maria Fernanda, uma série de pessoas públicas do esporte se manifestaram em apoio à jogadora goiana, como o maior jogador da modalidade, Falcão, e a melhor jogadora do mundo por sete vezes, Amandinha, entre outras figuras. “Muito obrigada a todos que me apoiaram até aqui hoje. Agora, vou poder disputar o campeonato”, disse a menina.

A CBFS pode recorrer da decisão, mas, caso não recorra e descumpra a determinação judicial, terá de pagar multa no valor de R$ 500 mil.